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Ekonomi

Petrol hamlesi! 1,5 milyar dolarlık yatırım

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, iki petrol rafinerisini daha yenilemek için yaklaşık 1,5 milyar dolar harcayacak.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 07:03 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 07:03
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Nijerya, Warri ve Kaduna'daki petrol rafinerilerini yenilemek için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Warri rafinerisinin yenilenmesinin 897 milyon 679 bin dolara, Kaduna rafinerisinin yenilenmesinin de 586 milyon 902 bin dolara mal olacağını belirtti.

Sylva, Warri ve Kaduna rafinerilerinin yenilenmesi işinin üç aşamada tamamlanacağını dile getirerek, "Birinci etap 21 ayda tamamlanacak. 23 ayda ikinci etap, 33 ayda ise tam rehabilitasyon tamamlanacak." dedi.

Nijerya, nisanda Port Harcourt'taki petrol rafinerisini yenilemek için 1,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştireceğini açıklamıştı.

- NİJERYA, DÜNYADA EN FAZLA PETROL REZERVİNE SAHİP 8'İNCİ ÜLKE

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ıncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği, ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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