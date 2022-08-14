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Ekonomi

Petrol için dünyanın en derini! Kazı başladı

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi Çin, petrol alanında bir ilke imza atıyor. Ülkenin resmi ajansında yer alan habere göre, dünyanın en derin petrol yataklarından biri için sondaj çalışmaları yapılıyor.

Star Gazetesi14 Ağustos 2022 Pazar 10:15 - Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan enerji krizi, birçok ülkeyi alternatif çözüm arayışlarına yönlendiriyor.

Çin ise, çok derindeki petrol ve gaz yataklarına sahip Shunbei sahasında, benzersiz bir çalışmaya başladı.

Sinopec'e göre, 41 ultra derin sondaj kuyusuna sahip olan Shunbei petrol ve gaz sahası, dünyanın en derin kara ticari petrol ve gaz sahalarından biridir.

PETROL İÇİN DÜNYANIN EN DERİN KUYUSU

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua (Şinhua), Shunbei rezervindeki sondaj kuyularının 8.000 metre derinliğinde olacağını bildirdi.

Çin'in en büyük petrol rafinerisi Sinopec'in, Sincan bölgesindeki Tarım Havzası'nda yaklaşık 8.000 metre derinliğinde bulunan petrol rezervinden ham petrol ve doğal gaz çıkaracağı bildiriliyor.

Şinhua ajansının şirket kaynaklarından aktardığı habere göre, söz konusu saha, günde 244 ton ham petrol ve 970.000 metreküp doğal gaz üretme potansiyeline sahip.

Şirket, keşfin Çin'in enerji güvenliğini artırmasını bekliyor.

Star Gazetesi

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