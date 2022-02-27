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Ekonomi

Petrol imparatoru duyurdu! Dudak uçuklatan rakam: 500 milyar dolar ile süper güç olacağız

Asya'nın en zengin iş insanı ve petrokimya devi Reliance Industries'in Yönetim Kurulu Başkanı Mukesh Ambani ülkesi Hindistan'da temiz enerji projelerine yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Mukesh Ambani, yapılan yatırımlarla Hindistan'ın gelecek 20 yıl içerisinde 500 milyar dolar gelir ile yeşil enerjide süper güç olacağını belirtti.

Star Gazetesi27 Şubat 2022 Pazar 21:20 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 21:20
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Asya'nın en büyük mal varlığına sahip Petrokimya devi Reliance Industries'in Başkanı Mukesh Ambani geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hindistan'ın temiz enerji ihracatının önümüzdeki 20 yıl içinde 500 milyar dolara yükselmesini beklediğini söyledi. Geleceğin temiz enerjisi için yüklü miktarda yatırımlar yapan Mukesh Ambani geçtiğimiz ocak ayında borsaya sunduğu bir dosyada, Gujarat eyalet hükümetiyle toplam 5.96 trilyon rupi (81 milyar $) yatırım için anlaşmalar imzalandığı bildirmişti.

"HİNDİSTAN YEŞİL ENERJİDE GELECEĞİN SÜPER GÜCÜ OLACAK"

Hindistan'ın temiz enerji ihracatının önümüzdeki 20 yıl içinde 500 milyar dolara yükselmesiyle küresel bir yeşil enerji süper gücü olabileceğini belirten Mukesh Ambani, Reliance dahil Hintli şirketler, pil depolama, yakıt hücreleri ve yeşil hidrojen üretimi dahil olmak üzere Hindistan'ın yenilenebilir enerji kapasitesini kilogram başına 1 doların altında bir fiyata artırmak için milyarlarca dolar değerinde planlar açıkladılar. Ambani , "Son 20 yılda Hindistan'ın bir BT süper gücü olarak ortaya çıkmasıyla tanınıyorsak, önümüzdeki 20 yılın, teknolojiyle birlikte enerji ve yaşam bilimlerinde bir süper güç olarak ortaya çıkışımızı işaret edeceğine inanıyorum." dedi.

"HİNDİSTAN DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ PETROL İTHALATÇISI VE TÜKETİCİSİDİR"

Mukesh Ambani, Hindistan'ın dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı ve tüketicisi olduğuna dikkat çekerek ülkenin enerji sektörünün ise büyük ölçüde kömüre bağımlı olduğunu belirtti. Ambani, Hindistan'ın önümüzdeki yirmi ila otuz yıl içinde fosil yakıtlara olan bağımlılığı sona erdirmek için bir stratejisi olması gerektiğini söyledi. Milyarder işadamı, Hindistan'ın yakın ve orta vadede "düşük karbonlu ve karbonsuz stratejiler" izlemesi gerektiğini ifade etti.

Star Gazetesi

  • Mukesh Ambani
  • Petrol
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  • Hindistan
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