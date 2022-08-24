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Ekonomi

Petrol kararı! Dev indirim yapacak

Rusya birkaç Asya ülkesine petrolü yüzde 30'a varan indirimle vermeyi değerlendiriyor

Reuters24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:47 - Güncelleme:
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Rusya, birkaç Asya ülkesine uzun vadeli sözleşmelerle petrolü yüzde 30'a varan indirimlerle vermeyi değerlendiriyor.

Batılı bir yetkiliye dayandırılan haber Bloomberg'de yer aldı.

RUSYA'DAN HAM PETROL İTHALATI ARTTI

Rusya'nın Avrupa'ya giden petrol ve doğal gaz sevkiyatı kademeli olarak azalırken, özellikle Hindistan ve Çin bu açığı kapatıyor. Temmuz ayında Rusya'nın Hindistan ve Çin'e yaptığı ham petrol ihracatı toplam ihracatın hacminin yüzde 40'ını geçti.

Rusya, savaş öncesine göre daha az petrol satıyor olsa da petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle daha fazla döviz elde ediyor. Uzmanlara göre Rus para birimi Ruble'nin değer kazanıyor olmasının nedenlerinden biri de bu.

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