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Ekonomi

Petrol müjdesi an meselesi! Harekete geçildi

Adana'nın Kozan ilçesinden petrol müjdesi gelebilir. Petrol arama çalışması kapsamında sondaj kuyusu açmak için düğmeye basıldı. Petrol çıkma ihtimali vatandaşlar arasında büyük heyecana neden oldu.

IHA14 Eylül 2022 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
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Adana'nın Kozan ilçesinde petrol aramak için sondaj kuyusu açma çalışmasına başlandı.

Kozan'a bağlı Minnetli Mahallesi yakınlarında, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen arama ruhsat sahasında, Era Enerji Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından Eskimantaş-2 petrol arama kuyusu açılıyor.

Ruhsat alanında daha önce açılan Eskimantaş-1 arama kuyusu 1418 metrede "Gaz Emareli Sulu Kuyu" olarak tamamlanmış ve terk edilmişti.

7 milyon lira değerindeki proje kapsamında 2000 metrekarelik alanda sondaj faaliyeti yapılacak. Yapılacak sondaj en fazla 1250 metre olacak.

Sondaj faaliyeti neticesinde belirlenen petrol rezerv miktarı, kalite uygunluk gibi değerlendirmeler yapılacak. İleriki yıllarda değerlendirme sonuçlarına göre, gerekiyorsa, yeni sondaj lokasyonları belirlenecek, petrolün uygun olması durumunda da üretim aşamasına geçilecek.

Minnetli Mahalle Muhtarı İzzet İnce, çalışmaları büyük bir heyecanla takip ettiklerini belirterek, "Minnetli sınırları içinde bulunan bir arazideki çalışmalar yaklaşık 2 ay önce başladı. İnşallah petrolümüz çıkar, devletimiz, milletimiz ve mahallemiz için sevindirici olur" dedi.

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