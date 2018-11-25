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Petrol pazarına 'ölümcül kesişim' damga vurdu

ABD'li uzmanlar, Amerikan petrol vadeli işlemler pazarında 'ölümcül kesişim' oluştuğunu bildirdi.

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Geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana ilk kez ham petrol WTI vadeli işlemler 50 günlük ortalama fiyat eğrisinin 200 günlük eğrinin altına sarktığı belirtilen haberde, her iki fiyatın grafiğe yansıtıldığında uzmanların ‘ölümcül kesişim' olarak adlandırdığı bir kesişmenin meydana geldiği ifade edildi. Bu oluşumun fiyatların ileride de düşmeye devam edebileceğine işaret ediyor olabileceği kaydedildi.

Dün 18.30 itibarıyla ham petrol WTI ocak vadeli işlemlerinde petrolün varil fiyatı yüzde 6.79 düşüşle 50.92 dolara geriledi. Geçen hafta boyunca ham petrol WTI neredeyse yüzde 10 oranında düşmüş oldu.

Aynı dönemde Brent petrol yaklaşık yüzde 12'lik bir düşüş kaydetti. Dün gün boyunca Brent petrol ocak vadeli işlemlerinde varil fiyatı yüzde 5.85 geriledi ve 18.30 itibarıyla 58.94 dolara çekildi. Bloomberg uzmanları, Brent petrol fiyatlarının dün sabahtan beri kilit seviyesinin altına düştüğünü, ancak bu markada ‘ölümcül kesişimin' oluşmadığını ifade etti.

(Sputnik)

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