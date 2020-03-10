DHA 10 Mart 2020 Salı 15:53 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 15:53

İstanbul, 10 Mart (DHA) - Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, petrol üretici ülkelerin üretim kısıtlamasından vazgeçmesinin ardından ham petrol üretimini günde 12.3 milyon varile yükselteceğini açıkladı.

Nasser, şirketin Nisan ayında "azami sürekli üretebileceği seviye olan 12 milyon varilin 300,000 varil üzerinde" üretim yapacağını, 1 Nisan'dan itibaren üretim artışını müşterilerine arz olarak yansıtayacağını belirtti. Aramco, geçen ay günde 9.7 milyon varil petrol üretiyordu.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak da, Rus şirketlerin petrol arzını günde 500,000 varil artırabileceğini açıkladı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın liderliğindeki örgüt üyesi olmayan ülkeler üç yıldır OPEC+ adı altında birlikte hareket ederek üretimlerini gönüllü olarak kısmışlardı.

Ancak günde 2.1 milyon varil petrolü piyasadan çekerek fiyatları yükselmesine neden olan anlaşmanın uzatılması için geçen hafta yapılan görüşmeler Rusya'nın üretimi daha da kısmayı kabul etmemesi üzerine başarısız oldu ve taraflar anlaşmadan vazgeçti. Bunun üzerine Pazartesi günü petrol fiyatları yüzde 30 düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ekonomiyi desteklemek için alacakları önlemleri Salı günü açıklayacağını söylemesi, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de, ülkesinde benzer destekler için 4.1 milyar dolar ayırdıklarını açıklaması üzerine petrol fiyatları hızlı yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 13.23'lük sert yükselişle 37.84 dolara, Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 13.50'lik tırmanışla 34.22 dolara çıktı.