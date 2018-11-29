Petrol ülkesi Azerbaycan tarımı geliştiriyor

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve düşüşün ardından bu alan dışındaki yatırımlarını artıran Azerbaycan, son yıllarda özellikle tarım sektörünün gelişmesi için yoğun çalışmalar başlattı.

Sektörde farklı reform ve teşvik programları uygulama kararı alan Azerbaycan yönetimi, önce tarım ürünlerine iç talebi sağlamayı, verimliliği artırmayı, bilimsel yaklaşımların sektörde uygulanmasını ve ihracat fırsatlarını genişletmeyi hedef olarak belirledi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarım alınında bir dizi kararlar imzaladı.

Devlet, tarım faaliyetinin yaygınlaştırılması için pamuk, tütün, şeker pancarı, buğday, pirinç ve ipek kozası üreticilerine teşvik pirimi vermeye başlarken, çiftçiye de akaryakıt desteği uygulaması hayata geçirildi.

Narenciye, pamuk, çay, ipek kozası, üzüm, pirinç gibi çok sayıda ürünün yetiştirilmesi için uygulanan programların meyvesi artık toplanıyor. Azerbaycan Tarım Bakanlığının verilerine göre teşvik ve reformlar sayesinde tarım sektörü 2018'in ilk 9 ayında, 2017'in aynı dönemine göre yüzde 4,3 büyüdü.

Ülkede özel önem verilen pamuk yetiştiriciliğinde de önemli atılımlar gerçekleştirildi. 2016'da 90 bin ton olan pamuk üretimi, 2017'de 207 bin ton oldu. Bu yıl da yaklaşık 260 bin ton pamuk hasatı yapılması bekleniyor. Pamuk yetiştiriciliğinden yaklaşık 190 bin kişi geçimini sağlıyor. 9 bin kişinin çalıştığı tütün yetiştiriciliğinde 2015'teki 3 bin 400 tonluk rekolte bu yıl 6 bin tona çıkartıldı.

Tarımda reform paketi açıklamasından sonra 2016'da 35 bin hektar olan fındık ekim alanı 70 bin hektara, 2015'te sadece 236 kilo olan ipek kozası yetiştiriciliği 2018'de 500 tona, geçen yıl 2 milyon 691 bin ton olan tahıl hasatıysa bu yıl 3 milyon 57 bin tona ulaştı.

Geleneksel tarım üretiminin yanı sıra Azerbaycan'ın güney bölgesinde tropik meyvelerin de tarımı yapılıyor. Lenkeran ve Masallı'da Güney Amerika kıtasına has kaymak ağacı meyvesi, Doğu Asya kökenli kivi, dünyanın en pahalı ve sıra dışı meyveleri arasında sayılan dekopon da yetiştiriliyor.

"Ülkenin gıda güvenliğinin temin edilmesini amaçlıyoruz"

Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol dışı ekonomilerin geliştirilmesinin devlet politikasının öncelikleri arasında olduğunu, tarım sektörünün de petrol dışı sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Bakanlık olarak daima çiftçi ve köylülerin yanında olarak doğru yönetim ve yenilikçi teknolojilerin uygulanması ilkeleriyle faaliyet gösterdiklerini ifade eden Kerimov, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gösterdiği özel dikkat sayesinde tarım sektörü son yıllarda yeni bir ivme kazandı. Bizim toprak ve su kaynaklarımız nispeten kısıtlıdır. Dolayısıyla önceliğimiz toprakları verimli kullanmak, verimliliği artırmak, ekolojik olarak temiz ürünler üretmektir. Sektörün geliştirilmesiyle çiftçilerin refah düzeyinin iyileştirilmesi ve ülkenin gıda güvenliğinin temin edilmesi amaçlanıyor."

"Türkiye başlıca ortaklarımızdan biri"

Tarım sektörünün geliştirilmesinde ortak ülkelerle iş birliklerini ilerletmeye önem verdiklerini belirten Kerimov, "Türkiye de bu alanda başlıca ortaklarımızdan biridir." dedi.

Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptığını hatırlatan Kerimov, tecrübe paylaşımı için iki ülke arasındaki temasların daha da yoğunlaşacağını kaydetti.