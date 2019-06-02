ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırklareli’nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğünde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada Akdeniz’de petrol arayan Rum Kesimi’ni uyardı. Dönmez “Akdeniz’de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldu bittiyle Kıbrıs Türkleri’nin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler. Türkiye, Kıbrıs Türkünün ezilmesine dün nasıl seyirci kalmadıysa bugün de eli kolu bağlı tribünden seyretmeyecek” dedi.

YAVUZ DA GİDİYOR

Türkiye’nin denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çeken Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Doğu Akdeniz’de Finike-1 kuyusunda sondaja planlandığı gibi devam ettiğini aktardı. Dönmez, diğer derin deniz sondaj gemisi Yavuz’un da teknolojik geliştirme ve iyileştirme çalışmaların sürdüğünü, onun da haziran ayı içinde yeni görev alanına gönderileceğini dile getirdi. Yavuz’un, temmuzda sondaja hazır duruma geleceğini anlatan Dönmez “Böylece Doğu Akdeniz’de bayrağımız iki dev, Fatih ve Yavuz tarafından dalgalandırılacak” diye konuştu.

KİMSEYE YEDİRMEYİZ

Dönmez “Bizim arama veya sondaj çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz husus ülkemizin ve KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunmak. Türkiye olarak Kıbrıs ve Akdeniz’de her zaman çözümden yana tavır takınarak bölgemizde uluslararası hukukun en önemli savunucusu olduk. Ne kimsenin hakkını yemeye ne de kendi hakkımızı yedirmeye niyetimiz var. Bizim derdimiz ruhsatlı bölgelerimizdeki yer altı kaynaklarımızı insanımızın huzuru ve refahı ve kalkınması için kullanmak” diye konuştu.

LÜLEBURGAZ’DA İLK SONDAJ

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Lüleburgaz sahasında incelemelerde bulundu. Burada bulunan ankonvansiyonel (kayagazı) doğalgaz arama kuyusu Çeşmekolu 2’de ilk sondaja start veren Bakan Dönmez, ardından kuyuya ilişkin şu bilgileri verdi: “İlk startı da verdik. Bu kuyunun diğer kuyulardan farkı şu, ankonvansiyonel dediğimiz klasik olmayan yeni teknolojiyi burada kullanacağız. Ağırlıklı olarak bu teknoloji ilk ABD’de kullanıldı, şimdi Türkiye’de de kullanmaya başladık. Burası tam ankonvansiyonel nitelikte bir teknolojiyle yapılıyor. Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz, bu havzada bu derinliğe hemen hemen ilk defa iniyoruz. Arkadaşların sismik yaptığı analizlerde, derinde kaya gazı potansiyelinin olduğu tespit edildi. Şimdi ilk sondajla, önümüzde 160 günlük iş programımız var, onu tamamladığımızda olup olmadığını görmüş olacağız, arkadaşlar ümitli, ben de ümitli olmak istiyorum.”

PETROL ÜRETiMiNDE 17 YILIN REKORU

TÜRKİYE Petrolleri’nin 2018’de günlük petrol üretimini 43 bin 500 varilin üzerine çıkararak son 17 yılın en yüksek yurt içi üretim rakamına ulaştığı bilgisini paylaşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez “Bir başka deyişle 2018’de yurt içi petrol üretiminde son 17 yılın rekorunu kırdık. 2019’da ise günlük ortalama petrol üretimimiz 45 bin 800 varil olarak gerçekleşiyor. Yani her geçen gün daha fazla üretiyor, ülkemize daha fazla katkı sağlıyoruz” diye konuştu. Dönmez, bugün itibariyle Türkiye Petrolleri eliyle 1.220 kuyuda petrol, 113 kuyuda ise doğalgaz üretimi yapıldığını kaydetti. Özel sektörün de 252 kuyuda ham petrol üreterek milletin kullanımına sunduğunu belirten Dönmez “2019’un ilk üç ayında özel ve kamu ham petrol üretimimiz 4.8 milyon varil oldu. Doğalgaz üretiminde ise yüzde 33’lük bir artışla 134.5 milyon metreküpe ulaştık. Son yılların ortalamasına baktığımızda petrol doğal gaz ve kısmen kömür ithalatına 40 milyar dolarlık bedel ödüyoruz” dedi.