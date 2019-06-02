Petrol üretiminde 17 yılın rekorunu kırıldı
Lüleburgaz’da kayagazı sondajını başlatan Bakan Dönmez Rum Kesimi’ne mesaj verdi. Dönmez “Akdeniz’de kirli hesapları olanlar, bir oldu bittiyle Kıbrıs Türkleri’nin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsin. Türkiye tribünden seyretmeyecek” dedi. Bakan Dönmez ayrıca Türkiye Petrolleri’nin 2018’de günlük petrol üretimini 43 bin 500 varilin üzerine çıkararak son 17 yılın en yüksek yurt içi üretim rakamına ulaştığı açıkladı.
- STAR
LÜLEBURGAZ’DA İLK SONDAJ
TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Lüleburgaz sahasında incelemelerde bulundu. Burada bulunan ankonvansiyonel (kayagazı) doğalgaz arama kuyusu Çeşmekolu 2’de ilk sondaja start veren Bakan Dönmez, ardından kuyuya ilişkin şu bilgileri verdi: “İlk startı da verdik. Bu kuyunun diğer kuyulardan farkı şu, ankonvansiyonel dediğimiz klasik olmayan yeni teknolojiyi burada kullanacağız. Ağırlıklı olarak bu teknoloji ilk ABD’de kullanıldı, şimdi Türkiye’de de kullanmaya başladık. Burası tam ankonvansiyonel nitelikte bir teknolojiyle yapılıyor. Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz, bu havzada bu derinliğe hemen hemen ilk defa iniyoruz. Arkadaşların sismik yaptığı analizlerde, derinde kaya gazı potansiyelinin olduğu tespit edildi. Şimdi ilk sondajla, önümüzde 160 günlük iş programımız var, onu tamamladığımızda olup olmadığını görmüş olacağız, arkadaşlar ümitli, ben de ümitli olmak istiyorum.”
PETROL ÜRETiMiNDE 17 YILIN REKORU
TÜRKİYE Petrolleri’nin 2018’de günlük petrol üretimini 43 bin 500 varilin üzerine çıkararak son 17 yılın en yüksek yurt içi üretim rakamına ulaştığı bilgisini paylaşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez “Bir başka deyişle 2018’de yurt içi petrol üretiminde son 17 yılın rekorunu kırdık. 2019’da ise günlük ortalama petrol üretimimiz 45 bin 800 varil olarak gerçekleşiyor. Yani her geçen gün daha fazla üretiyor, ülkemize daha fazla katkı sağlıyoruz” diye konuştu. Dönmez, bugün itibariyle Türkiye Petrolleri eliyle 1.220 kuyuda petrol, 113 kuyuda ise doğalgaz üretimi yapıldığını kaydetti. Özel sektörün de 252 kuyuda ham petrol üreterek milletin kullanımına sunduğunu belirten Dönmez “2019’un ilk üç ayında özel ve kamu ham petrol üretimimiz 4.8 milyon varil oldu. Doğalgaz üretiminde ise yüzde 33’lük bir artışla 134.5 milyon metreküpe ulaştık. Son yılların ortalamasına baktığımızda petrol doğal gaz ve kısmen kömür ithalatına 40 milyar dolarlık bedel ödüyoruz” dedi.
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