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Ekonomi

Petrol ve doğal gazda dev anlaşma! 40 milyar dolarlık kritik imza

İran ile Rusya'nın enerji şirketi Gazprom arasında İran'daki petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik 40 milyar dolarlık yatırımları öngören mutabakat zaptı imzalandı.

AA19 Temmuz 2022 Salı 13:16 - Güncelleme:
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İran devlet televizyonu, anlaşmanın İran Ulusal Petrol Şirketi ile Rusya'nın enerji şirketi Gazprom yetkilileri tarafından başkent Tahran'da imzalandığını duyurdu.

Varılan mutabakatı değerlendiren İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hocestemehr, anlaşmayı "ülkesinin petrol sektöründeki en büyük yabancı yatırım anlaşması" olarak nitelendirdi.

"Ulusal Petrol Şirketi ile Gazprom arasında 40 milyar dolar değerinde yatırımı öngören mutabakat zaptı imzalandı." ifadelerini kullanan Hocestemehr, varılan mutabakat kapsamında Gazprom'un, İran'ın Kuzey Pars ve Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası yakınlarında bulunan gaz sahalarının geliştirilmesi ve İran'ın LNG projelerinin tamamlanması için on milyarlarca dolar yatırım yapacağını belirtti.

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