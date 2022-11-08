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Ekonomi

Petrol ve doğal gaz devi resmen duyurdu: Tam 10 bin varil

Cezayir'in en büyük fosil yakıt sahalarından olan Berkin Havzası'na yönelik petrol ve doğal gaz devi Sonatrach resmi açıklamada bulundu. Günlük 10 bin varil ham madde çıkarılacak sahaya ilişkin açıklama yapan petrol ve doğal gaz devi, üretimin hızlandırılmış geliştirme yöntemi (Fast track) sayesinde başladığı kaydetti.

AA8 Kasım 2022 Salı 00:26 - Güncelleme:
Petrol ve doğal gaz devi resmen duyurdu: Tam 10 bin varil
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Cezayir'in en büyük petrol sahalarından olan Berkin Havzası'nda yer alan HDLE/HDLS petrol yatağında ilk aşamada günde 10 bin varil petrol üretimine başlandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan petrol ve doğal gaz devi Sonatrach, kuyunun keşfedilmesinden sadece yedi ay sonra üretimin, hızlandırılmış geliştirme yöntemi (Fast track) sayesinde başladığı kaydedildi.

PETROL VE DOĞAL GAZ DEVİ RESMEN DUYURDU

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, Zemla el-Arabi Sözleşmesi çerçevesinde İtalyan Eni şirketi ortaklığında Cezayir'in güneydoğusundaki Verkala vilayetinde bulunan Berkin Petrol Sahası'nın HDLE/HDLS petrol yatağında üretime başlandığı belirtildi.

HIZLANDIRILMIŞ GELİŞTİRME YÖNTEMİ SAYESİNDE BAŞLADI

Açıklamada, HDLE-1 kuyusunun keşfedilmesinden sadece yedi ay sonra HDLE/HDLS petrol yatağında da üretimin, hızlandırılmış geliştirme yöntemi (Fast track) sayesinde başladığı kaydedildi.

HDLE/HDLS petrol yatağında, günde yaklaşık 10 bin varil petrol üretileceğine vurgu yapılan açıklamada, 2023 yılı itibariyle günde yaklaşık 17 bin varil petrol üretiminin hedeflendiği aktarıldı.

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