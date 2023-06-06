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Ekonomi

Petrol ve doğal gaz devi uğurladı! 8 Haziran'da Türkiye'de olacak

Bölge çapında geniş petrol ve doğal gaz yataklarına sahip olan Cezayir, Türkiye'ye gönderilmek üzere LNG gemisini ülkeden uğurladı. Sıvılaştırmış doğal gaz taşıyan Lalla Fatma N'soumer gemisi 8 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak.

AA6 Haziran 2023 Salı 09:56 - Güncelleme:
Petrol ve doğal gaz devi uğurladı! 8 Haziran'da Türkiye'de olacak
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Geniş petrol ve doğal gaz yataklarına sahip dost ülke Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 8 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

PETROL VE DOĞAL GAZ DEVİNDEN YOLA ÇIKTI!

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 31 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan sıvılaştırılmış doğal gaz LNG gemisi, Girit Adası açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 8 Haziran'da Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor

Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.

17 MAYIS'TA DA ULAŞMIŞTI

Daha önce de 17 Mayıs'ta Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaşmıştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 10 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bugün Aliağa LNG Terminali'ne yanaşmıştı.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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