Petrol ve doğal gaz devi uğurladı! 8 Haziran'da Türkiye'de olacak

Geniş petrol ve doğal gaz yataklarına sahip dost ülke Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 8 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 31 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan sıvılaştırılmış doğal gaz LNG gemisi, Girit Adası açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 8 Haziran'da Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor
Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.
Daha önce de 17 Mayıs'ta Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaşmıştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 10 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bugün Aliağa LNG Terminali'ne yanaşmıştı.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.