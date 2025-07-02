Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Angola Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 3'üncü Dönem Toplantısına katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ev sahipliğinde ve Angola Maden Kaynakları Petrol ve Gaz Bakanı Diamantino Pedro Azevedo'nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret ekonomi enerji ve eğitim alanlarındaki işbirlikleri ele alındı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Bayraktar, son dönemde Angola ile temasların artmasından da büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bakan Bayraktar, 2021 yılında her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin iki ülke arasındaki dostluğun en üst düzeyde derinleştiğini ortaya koyduğunu işaret etti.

Karma Ekonomi Komisyonu Toplantısı ise Türkiye ile Angola arasındaki iş birliğini daha da ileriye taşıma noktasındaki kararlılığını ortaya koyduklarını söyleyen Bayraktar, "Biraz önce gerçekleştirdiğimiz görüşmede ticaret, yatırım, tarım, enerji, eğitim ve ulaştırma gibi stratejik alanları kapsayan önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Biraz sonra burada imzalayacağımız toplantı tutanağında da yine ticaret, müteahhitlik, enerji ve madencilikten eğitime, sanayi, bilim ve teknolojiden hayvancılık, ormancılık ve ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede atacağımız somut adımları ortaya koyan bir belgeyi imzalamış olacağız. Bu anlamda tüm katılımcılara katkılarından dolayı tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"TÜRK MÜTEAHHİTLERİMİZ AFRİKA'DA YAKLAŞIK 100 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Bakan Bayraktar, Türkiye ile Afrika ilişkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ticaret hacmi, 2024 yılı itibariyle 37 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönemde ihracatımız 2,1 milyar dolardan 22 milyar dolara çıktı, ithalatımız da 3,3 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseldi. Yine doğrudan yatırımlara baktığımızda piyasa değeri 10 milyar dolara ulaşan bir Türk yatırımı var Afrika'da. Yine Türk müteahhitlerimiz kıta genelinde 2 binden fazla projeye imza attılar, yaklaşık 100 milyar dolarlık iş hacmini gerçekleştirdiler. Bunun yanı sıra diplomatik temsil kabiliyetimiz de bu süre içerisinde fevkalade arttı. Şu anda Afrika'nın 44 ülkesinde büyükelçiliğimiz var, 31 ülkesinde ticaret uşağı birliğimiz var ve Türkiye'de ise 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği bulunmakta" ifadelerine yer verdi.

"ANGOLA İLE 500 MİLYON DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ VAR"

Angola ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere de değinen Bayraktar, iki ülke arasındaki hacminin iki ülkenin cumhurbaşkanının ortaya koyduğu ikili ilişkileri yansıtmadığını söyledi. Bayraktar, "126 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Ama Cumhurbaşkanlarımız tarafından set edilen hedef, iki ülke arasında ilk aşamada bu ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmak. Ben şuna inanıyorum; iki ülke arasında çok büyük bir potansiyel var iş birliğinde ve bu 500 milyon dolar bizler için ilk aşamada erişebileceğimiz önemli bir hedef" diye konuştu.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ PETROL TİCARETİNİ DERİNLEMESİNE MÜZAKERE ETTİK"

Enerji sektörünün günün en önemli kalkınma araçlarından bir tanesi olduğunun altını çizen Bayraktar, bu alanda sahip oldukları bilgi ve birikimleri dost ülkelerle paylaşmaya büyük önem verdiklerini aktardı. Bakan Bayraktar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Milli şirketimiz Türkiye Petrolleri ile Sonangol ve Angola Ulusal Petrol, Gaz ve Biyoyakıt Ajansı arasında hidrokarbonlar alanında petrol ve doğalgaz alanında iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Sayın Bakan'la mutabık kaldık, bu ay içerisinde hiç gecikmeden Türkiye Petrollerinden ve yine maden şirketimizden oluşan bir heyeti Angola'ya göndereceğiz. Bunun yeni sıra iki ülke arasındaki ticaret hacmini hızlı bir şekilde artırma potansiyeli olan petrol ticareti noktasında da yine milli petrol şirketimiz olan TPİK ile Sonangol arasında da ham petrol ve petrol ürünleri ticaretine yönelik daha yakın bir iş birliğini de Sayın Bakan'la derinlemesine müzakere ettik. Bu konuda da ümit ediyorum önümüzdeki dönemde atacağımız adımlar işte biraz önce ifade ettiğim o 500 milyon dolarlık hedefe ulaşmamızı açıkçası çok daha kolaylaştıracaktır."

"ANGOLA'DA MÜTEAHHİTLİK ALANINDA BÜYÜK BİR İŞ HACMİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ"

Angola'nın çok iddialı bir 2023-2027 Ulusal Kalkınma Planı ve 2050 Angola Vizyon Politikası olduğuna değinen Bayraktar, buradaki ortaya konan vizyonun hayata geçmesinde Türkiye olarak güçlü bir ortak rolüne hazır olduklarına değindi. Bayraktar, "Ticari ve ekonomik ilişkilerin önemli bir kısmını teşkil eden müteahhitlik hizmetlerinde Türk firmaları Angola'da bugüne kadar bugünkü rakamlarla 1,2 milyar dolar olan 8 projeyi üstlendiler. Bunların bir kısmı başarıyla tamamlandı, tamamlanıyor. Burada daha büyük bir iş hacmini gerçekleştirebiliriz. Keza enerji alanında özellikle elektrik iletim tarafında geliştirebileceğimiz projelerle Angola'nın geniş enerji kaynaklarını Angola'daki insanların kullanımına, sanayinin, fabrikaların ihtiyacına kullanılmasını sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu müteahhitlik hizmetlerinin yanı sıra Angola'da madencilik ve enerjinin yanında un sanayi, tekstil, atık yönetimi, savunma sanayi, hazır giyim, perakende ve yakıt depolama sektörlerinde de işbirliği fırsatları olduğuna inanıyoruz. Bu konuda özellikle bizler Türk firmalarını bu konuda cesaretlendiriyoruz, teşvik ediyoruz.

"ANGOLALI ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALMASI NOKTASINDA BİR MUTABAKATA VARDIK"

Eğitim alnının Angola ve Türkiye ilişkileri kapsamında uzun vadeli işbirliğinin önemli alanlarından bir tanesi olduğunun altını çizen Bayraktar, "Özellikle 2012 yılından itibaren eğitim alanında birçok Angolalı öğrenciye Türkiye'de eğitim imkanı sağladı. Bu anlamda burslar sağladık. 2024 yılı kapsamında 14 Angolalı öğrenciye burs sağlandı. Şimdi Sayın Bakanla yukarıdaki toplantıda bu alandaki işbirliğimizi daha da ileriye götürmeye, Sonangol kapsamındaki teknik üniversiteyle ülkemizdeki teknik üniversite arasındaki işbirliğini arttırmaya, bu anlamda daha fazla öğrencimizin, gencimizin Türkiye'de eğitim alması noktasında bir mutabakata vardığımızı da ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA aracılığıyla Angola'da sağlık, eğitim, tarım, kadınların ekonomik hayata katılımı ve insani yardım gibi alanlarda da gerçekleştirdikleri projeler olduğnu belirten Bayraktar, bu anlamda Angola'da yaşayan insanların hayatına dokundukları, günlük yaşamına doğrudan katkı sağladıklarını ifade etti. Bakan Bayraktar, TİKA vasıtasıyla somut ve sonuç odaklı projeleri hayata geçirmeyi devam ettirecekleri bilgisini de paylaştı.

"YATIRIMLARIN KORUNMASINA YÖNELİK ANGOLA TARAFINDAN SOMUT ADIMLAR ATILMASINI BEKLİYORUZ"

Yatırımların korunması ve karşılıklı teşvik edilmesine ilişkin de konuşan Bayraktar, "Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmanın iç hukuk süreçlerini tamamlamayı burada mutabakat sağlayarak anlaşmış olduk. Yine çifte vergilendirilerin önlenmesi anlaşmasını da sonuçlandırılmasını da özellikle ikili ticaret işbirliğimizin gelişmesi için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte bunların Angola tarafından hukuki süreçlerin, tamamlanmasına dönük somut adımlar atılmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Bayraktar ve Azevedo tarafından Türkiye-Angola 3'üncü Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı imzalandı.