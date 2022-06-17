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Ekonomi

Petrol ve doğal gaz resti: Oyun sona erdi! Bizim malımız, bizim kurallarımız

Rusya'nın devlete bağlı petrol ve doğal gaz devi Gazprom'un Başkanı Alexei Miller, petrol ve doğal gaz piyasasındaki gelişmeler ve 'döviz yerine' ruble ile alım kurallarına ilişkin, 'Paranın nominal değeri oyunu sona erdi. Bizim malımız, bizim kurallarımız.' ifadesini kullandı.

Star Gazetesi17 Haziran 2022 Cuma 16:02 - Güncelleme:
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Avrupa'nın Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığını azaltma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gazprom Başkanı Miller, "Gaz fiyatlarının "birkaç kez" artması, Asya ülkelerine artan ihracatla birleştiğinde, Rusya'nın ihracat kaybını telafi etmeye yardımcı oldu." dedi.

Miller, Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin küresel bir tektonik değişim yaşadığını, emtiaların paradan daha değerli hale geldiğini söyledi ve bundan sonra bunun bir "bizim malımız, bizim kurallarımız" meselesi olduğunu da sözlerine ekledi.

PETROL VE DOĞAL GAZ RESTİ

St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu konuşan Miller, "Bu sistem, kaynakların arzını kontrol etmeye izin vermediğinden, paranın nominal değeri oyunu sona erdi. Bizim malımız, bizim kurallarımız. Biz yapmadığımız kurallara göre oynamıyoruz." dedi.

Gazprom CEO'suna göre, dünya ekonomisi yeni ekonomik kuralların ortaya çıkmasıyla küresel bir tektonik değişimden geçiyor.

İddiasını daha da büyüten Miller, "Dünyanın yeni ekonomik yapısının ana hatlarını Rusya belirleyecek." dedi.

Star Gazetesi

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