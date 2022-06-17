Petrol ve doğal gaz resti: Oyun sona erdi! Bizim malımız, bizim kurallarımız

Avrupa'nın Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığını azaltma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gazprom Başkanı Miller, "Gaz fiyatlarının "birkaç kez" artması, Asya ülkelerine artan ihracatla birleştiğinde, Rusya'nın ihracat kaybını telafi etmeye yardımcı oldu." dedi.



Miller, Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin küresel bir tektonik değişim yaşadığını, emtiaların paradan daha değerli hale geldiğini söyledi ve bundan sonra bunun bir "bizim malımız, bizim kurallarımız" meselesi olduğunu da sözlerine ekledi.

PETROL VE DOĞAL GAZ RESTİ

St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu konuşan Miller, "Bu sistem, kaynakların arzını kontrol etmeye izin vermediğinden, paranın nominal değeri oyunu sona erdi. Bizim malımız, bizim kurallarımız. Biz yapmadığımız kurallara göre oynamıyoruz." dedi.

Gazprom CEO'suna göre, dünya ekonomisi yeni ekonomik kuralların ortaya çıkmasıyla küresel bir tektonik değişimden geçiyor.

İddiasını daha da büyüten Miller, "Dünyanın yeni ekonomik yapısının ana hatlarını Rusya belirleyecek." dedi.