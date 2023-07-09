''Petrol ve doğal gaz sondajında önceliğimiz Türkiye'' sözü panikletti: Ulusal çıkarlarımız tehlikede

Libya Petrol ve Doğal gaz Bakanı Muhammed Avn'in Türkiye ile ilgili yaptığı açıklama Yunanistan'da geniş yankı buldu.

Türkiye'nin ABD ve Norveç gibi ülkelere göre Libya'ya daha yakın bir konumda yer aldığına dikkat çeken Libyalı Bakan Avn, "Türk şirketlerinin bu alanda yeterli tecrübeleri var, sismik araştırma ve sondaj gemilerine de sahipler. Sismik araştırmalarda öncelik Türk şirketlerinin olur. Libya'ya yakın olmasından dolayı da gemilerin bölgeye gelişleri daha az masraflı ve kolay olacaktır." dedi.

Türkiye ile Libya arasındaki münhasır ekonomik bölgelerde keşifler için umut veren alanların olduğunu belirten Avn, "Libya'nın kara suları ve münhasır ekonomik bölgesi Mısır sınırından Tunus'a kadar geniş bir alanı kapsıyor. Özellikle de batı bölgelerinde keşfedilmiş Buri, Sabrata ve Curf gibi doğal gaz alanlarının yanı sıra, henüz keşfedilmeyi beklenen çok geniş bölgeler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"PETROL VE DOĞAL GAZ SONDAJINDA ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE" SÖZÜ PANİKLETTİ

Libyalı bakanın sözlerini gündeme taşıyan Yunan basını, yaşadığı paniği gözler önüne serdi.

Avn'nin Türkiye ile ilgili değerlendirmelerinin Yunanistan'ın ulusal çıkarları için bir tehlike olduğu belirtilirken Libya'da yaşananların Yunan hükümetinin yanlış politikalarının bir sonucu olduğu kaydedildi.

Haberde, "Mısır ile MEB'e kadar olan deniz yataklarına yapılan atıf, Türk-Libya muhtırasının basitçe terk edilmeyeceği, aynı zamanda Yunan çıkarlarını doğrudan etkileyerek onu güçlendirmek için her şeyi yapacakları anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.