Petrol ve doğal gazda dev şahlanış! Resmen açıklandı: Tam 34,4 milyar metreküp

Azerbaycan Enerji Bakanlığı, Ocak-Eylül 2022 döneminde ülkedeki doğal gaz ve petrol üretim ve ihracat miktarlarını açıkladı. 2022'nin ilk üç çeyreğinde Azerbaycan, doğal gaz üretimini 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,6 veya 2,7 milyar metreküp artırdı. Böylece, ülke raporlama döneminde 34,4 milyar metreküp gaz üretti. Toplam doğal gaz üretiminin 10 milyar metreküpünü Azeri-Çırak-Güneşli saha bloğu, 18,5 milyar metreküpünü ise Şah Deniz oluştururken, SOCAR ise 5,9 milyar metreküp gaz üretti.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE DEV ŞAHLANIŞ



Ayrıca, yurtdışındaki gaz satışları, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 22,6 daha fazla olan 16,3 milyar metreküpe ulaştı. 1 Ekim 2022'ye kadar işletmeye alınmalarından bu yana, Azeri-Çırak-Güneşli saha bloğundan yaklaşık 200 milyar metreküp ve Şah Deniz sahasından 176 milyar metreküpten fazla gaz üretildi. İşletmeye alındığından beri Şah Deniz sahasından 122,6 milyar metreküp gaz ihraç edildi.

PETROL ÜRETİMİNDE BİLANÇO: TAM 599 MİLYON TON



Ocak-Eylül 2022'de Azerbaycan'da kondensat dahil yaklaşık 24,5 milyon ton petrol üretildi. Azeri-Çırak-Güneşli saha bloğu 15,4 milyon ton petrol, Şah Deniz ise 3,3 milyon ton kondensat oluşturuyor. SOCAR'ın kondensat dahil petrol üretimi 5,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Raporlama döneminde kondensat dahil 19,7 milyon ton petrol ihraç edildi. Konsorsiyum, yaklaşık 18,6 milyon ton petrol ihracatından, SOCAR ise 1,1 milyon tonluk petrol ihracatından sorumlu oldu. Azeri-Çırak-Güneşli ve Şah Deniz sahalarının 1 Ekim 2022'ye kadar işletmeye alınmasından bu yana, ACG'den kondensat dahil yaklaşık 600,9 milyon ton petrol, Şah Deniz'den ise 39,1 milyon ton kondens çıkarıldı. Ayrıca 599 milyon ton petrol ihraç edildi. 2022 yılının dokuz ayı sonunda Azerbaycan 4,5 milyon ton petrolü rafine etti.

AZERİ-ÇIRAK-GÜNEŞLİ VE ŞAH DENİZ SAHALARI



ACG petrol sahalarının geliştirilmesi sözleşmesi 20 Eylül 1994'te imzalandı ve Aralık ayında yürürlüğe girdi. ACG bloğu geliştirme sözleşmesi Eylül 2017'de 2050 yılına kadar uzatıldı. ACG projesinin hissedarları BP (operatör, yüzde 30,37), SOCAR (yüzde 25), MOL (yüzde 9,57), INPEX (yüzde 9,31), Equinor (yüzde 7,27), ExxonMobil (yüzde 6,79), TPAO (yüzde 5,73), ITOCHU (yüzde 3,65), ONGC Videsh Limited (OVL) (yüzde 2,31).

Şah Deniz gaz sahasının geliştirilmesi için sözleşme 1996 yılında imzalandı. Şah Deniz projesinin hissedarları BP (işletmeci yüzde 29,99), LUKOIL yüzde 19,99, TPAO yüzde 19, SOCAR yüzde 14,35, NICO (yüzde 10) ve SGC (yüzde 6,67).