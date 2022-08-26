İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2022 Cuma / 29 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1887
  • EURO
    18,1908
  • ALTIN
    1015.25
  • BIST100
    3146.1
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Petrol ve doğal gazda kartlar yeniden dağıtılıyor! Resmen sonlandırdılar
Ekonomi

Petrol ve doğal gazda kartlar yeniden dağıtılıyor! Resmen sonlandırdılar

Rusya-Ukrayna savaşının küresel çaptaki olumsuz etkileri devam ederken Rusya ve Fransa radikal bir karar aldı. Rus enerji şirketi Novatek, Fransız TotalEnergies ile Termokarst projesindeki ortaklığını sonlandırdığını duyurdu.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 17:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Novatek ve TotalEnergies'in ortaklaşa kurdukları Terneftgas şirketinin Termokarst petrol ve doğal gaz projesinin işletmecisi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Novatek'in, Terneftgas'daki TotalEnergies'e ait yüzde 49'luk hisseyi satın aldığı ifade edildi.

DOĞAL GAZ VE PETROL ŞİRKETİNDE SATIŞA ONAY

TotalEnergies de yaptığı yazılı açıklamada, Terneftegaz'daki payını Novatek'e sattığını doğruladı. Böylece söz konusu projede yüzde 51 paya sahip Novatek, işletmedeki hissesini yüzde 100'e çıkardı.

Fransız Le Monde gazetesi, Rusya'nın savaşta kullandığı uçak yakıtının Terneftegaz tarafından üretildiğini öne sürmüştü. Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune ise dün yaptığı açıklamada, TotalEnergies'in Rus uçaklarına jet yakıtı sağladığı iddialarını tüm yönüyle soruşturacaklarını açıklamıştı.

Totalenergies, savaş sonrasında Rusya'daki projelerini kademeli olarak askıya alacaklarını ve yıl sonuna kadar ise ülkeden tamamen çekileceklerini belirtmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.