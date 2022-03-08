Petrol ve doğalgaza bağımlılığı bitirecek! Devrim gibi hamle

8 Mart 2022 Salı 02:48 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 02:48

Dünya genelinde değişen ve gelişen teknolojiler ile enerjiye olan bağlılık her geçen gün daha da artıyor. Mevcut enerji ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı petrol ve doğalgaza olan rağbet ve yetersiz yakıt temini güneş enerjisine olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Enerji tüketimine ilişkin Hindistan'da yapılan bir sempozyumda konuya ilişkin sorunlar ve alternatifler masaya yatrıldı.

Güneş panelleri kullanılarak çatı altı elektrik üretimi 2030 yılına kadar bir milyar metrekare daha artacağı tahmin ediliyor.

Hindistan'da hızla genişleyen güneş enerjisi üretim alanına işaret eden enerji denetimi uzmanı ve Maharashtra'daki Sharad Teknoloji Enstitüsü müdürü Sanjay Khot, ülkedeki temiz ve yeşil enerji üretiminin hızla büyüdüğünü söyledi.

PETROL VE DOĞALGAZA ALTERNATİF OLACAK

Dünya genelinde yaşanan fosil yakıt fiyatlarındaki artışı enerji sektöründe de krize neden oluyor. Otomobil sektörünü de derinden etkileyecek olan petrol ve doğalgaz sıkıntısı alternatif olarak güneş enerjisi (yeşil enerji) olarak görünüyor. Pazar günü Kalaburagi'deki Sharnbasva Üniversitesi Enerji Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Bölümü tarafından düzenlenen Enerji Denetimi ve Elektrikli Araç konulu Ulusal Webinar'da Enerji Denetimi konusunda özel bir konferans veren Dr. Sanjay Khot, çatı altındaki alanın sadece güneş panellerini kullanarak elektrik üretimi olduğunu söyledi. Aynı zamana Khot, 2030 yılına kadar bir milyar metrekare daha artmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Enerji tüketimini azaltmak için eylem planları yapılması gerektiğine değinen Khot, "Elektrik üretimini ve kullanımını artırmak için enerji denetimi çok önemlidir. Enerji denetimi, enerji kullanımının doğrulanması, izlenmesi ve analizidir. Enerji denetçileri ayrıca enerji verimliliği için öneri ve tavsiyelerde bulunur. Enerji denetimi, maliyet-fayda analizine ve enerji tüketimini azaltmak için eylem planına ulaşmaya da yardımcı olacaktır" dedi.

EVLERDE VE OFİSLERDE KULLANILMALI

Enerji denetiminin temel yönlerine ve enerji denetiminde kullanılan farklı türdeki araçlara kısa bir giriş yaparak, optimum enerji tasarrufu elde etmek için evlerde ve ofislerde LED ışıkların ve 5 yıldızlı cihazların giderek daha fazla kullanılması gerektiğini vurguladı.

Binaların aydınlatma ve tüm elektrik ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kullanılarak karşılandığı sıfır enerjili bina konsepti hakkında da bilgi veren Dr. Khot, HTE Mumbai'deki bir yapının sıfır enerjili bina konseptini izlediğine dikkat çekti.

Ayrıca Dr. Khot, "Makine, Elektrik ve Enerji fakültesinde bir mühendislik kursunu tamamlayanlar, uygun olmak için dört dersi geçmeleri gereken Enerji Denetçisi sınavına katılmaya hak kazanırlar" dedi.

Elektrikli Araçlar konusunda bir başka uzman ve Andhra Pradesh Ulusal Teknoloji Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı V. Sandeep, yakın tarihli bir araştırmaya atıfta bulundu ve Hindistan'daki mevcut güce bir milyardan fazla elektrikli aracın ekleneceğini söyleyerek, 2050 yılına kadar yayılacağını belirtti.

ÇOK SAYIDA İSTASYON KURULACAK

Ülke daha fazla istihdam fırsatının önünü açacağını belitren Sandeep, "Ülkede elektrikli araçların evrenselleştirilmesi, kalifiye mühendisler için yeni istihdam fırsatları yaratacak. Birlik Hükümetinin 2026 Otomotiv Misyon Planına göre, otomobil sektöründe tahmini 65 milyon iş yaratılacak. Birlik Hükümeti, otomobil şirketlerinin 2030 yılına kadar elektrikli araçların toplam araç üretiminin en az %30'unu oluşturmasını sağlamasını zaten zorunlu hale getirdi. Bu, elektrikli araçlar için tüm dünyada çok sayıda akıllı şarj tesisinin kurulmasıyla sonuçlanacak. Ülke daha fazla istihdam fırsatının önünü açıyor" dedi.

Birlik Hükümeti'nin önümüzdeki iki-üç yıl içinde ülke genelinde 10.000 elektrikli araç şarj istasyonu kurma planını açıkladığını da sözlerine ekledi.