Petrol ve gaz bulana kadar durmak yok
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Mersin açıklarındaki sığ deniz sondaj faaliyetlerini başlattı. Dönmez “Akdeniz’de ilk olarak iki adet sığ deniz arama kuyusu kazacağız. Arama çalışmalarını petrol ve doğalgaz bulana kadar durdurmayacağız” dedi.
Akdeniz’de Fatih gemisi ile arama faaliyetlerini yürüten Enerji Bakanlığı, şimdi de Mersin’in yaklaşık 40 kilometre açıklarında sığ deniz sondaj faaliyetlerine başladı. TPAO’nun Doğu Akdeniz’de sahip olduğu ruhsat alanları içerisinde, Türk mühendisler tarafından tasarlanmış olan iki sığ deniz arama kuyusu kazılacak. Kuzey Erdemli-1 kuyusu olarak adlandırılan lokasyonda sondaj faaliyetleri yaklaşık 60 gün sürecek.
İKİ SONDAJ YAPILACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisiyle ilk derin deniz sondajının ardından Mersin’de sığ deniz sondajına başlanacağını belirterek, “Doğu Akdeniz’de sahip olduğumuz ruhsat alanları içerisinde ilk olarak iki adet sığ deniz arama kuyusu kazacağız. Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve planlanmış bu kuyularımızdan sonra da, sonuç ne olursa olsun sondaja devam edeceğiz. Kazdığımız kuyularda petrol veya doğal gaz bulana kadar asla durmayacağız” dedi.
İKİNCİ KUYU GELİYOR
Sığ deniz arama projesi kapsamında ilk kuyunun Mersin’in yaklaşık 19 deniz mili güneyinde olan Kuzey Erdemli-1 lokasyonunda kurulacağını ifade eden Dönmez, 2 bin 100 metre derinliğindeki ilk kuyunun 101 metre su derinliğine sahip bu lokasyonda açılacağını söyledi. Söz konusu sondajın yaklaşık iki ay süreceğini belirten Bakan Dönmez, şöyle devam etti: “Sonrasında, sondaj faaliyetini yapan platform Adana/Karataş’a taşıyacağız. Orada da yaklaşık 4 bin 100 metre derinliğindeki Kuzupınarı-1 kuyusu açacağız. İkinci kuyumuzdaki çalışma süremizi de yaklaşık dört ay olarak belirledik” dedi. Dönmez aranmadık yer bırakmayacaklarını belirterek “Bu iki kuyuyu tamamladıktan sonra da çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz” dedi.
BİZ OYUNCU OLMAK DEĞİL OYUN KURMA NİYETİNDEYİZ
Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası enerji piyasasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Dönmez, büyüyen ekonomi, artan talep, jeostratejik önem ve siyasi istikrarın küresel enerji piyasasında Türkiye’yi vazgeçilmez kıldığını söyledi. Dönmez, Türkiye’nin artık enerji piyasasındaki oyunculardan birisi olmakla yetinmediğinin belirterek, “Artık oyunu değiştirmek, enerjide dışa bağımlılığımızı sonlandırarak oyunu değiştirmek niyetindeyiz. İşte bugün başlattığımız sığ deniz çalışmamız ve 30 Ekim’de sondaja başlayan Fatih gemimizin faaliyetleriyle oyunu değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.
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