Petrol ve gaz bulana kadar durmak yok

Akdeniz’de Fatih gemisi ile arama faaliyetlerini yürüten Enerji Bakanlığı, şimdi de Mersin’in yaklaşık 40 kilometre açıklarında sığ deniz sondaj faaliyetlerine başladı. TPAO’nun Doğu Akdeniz’de sahip olduğu ruhsat alanları içerisinde, Türk mühendisler tarafından tasarlanmış olan iki sığ deniz arama kuyusu kazılacak. Kuzey Erdemli-1 kuyusu olarak adlandırılan lokasyonda sondaj faaliyetleri yaklaşık 60 gün sürecek.

İKİ SONDAJ YAPILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisiyle ilk derin deniz sondajının ardından Mersin’de sığ deniz sondajına başlanacağını belirterek, “Doğu Akdeniz’de sahip olduğumuz ruhsat alanları içerisinde ilk olarak iki adet sığ deniz arama kuyusu kazacağız. Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve planlanmış bu kuyularımızdan sonra da, sonuç ne olursa olsun sondaja devam edeceğiz. Kazdığımız kuyularda petrol veya doğal gaz bulana kadar asla durmayacağız” dedi.

İKİNCİ KUYU GELİYOR

Sığ deniz arama projesi kapsamında ilk kuyunun Mersin’in yaklaşık 19 deniz mili güneyinde olan Kuzey Erdemli-1 lokasyonunda kurulacağını ifade eden Dönmez, 2 bin 100 metre derinliğindeki ilk kuyunun 101 metre su derinliğine sahip bu lokasyonda açılacağını söyledi. Söz konusu sondajın yaklaşık iki ay süreceğini belirten Bakan Dönmez, şöyle devam etti: “Sonrasında, sondaj faaliyetini yapan platform Adana/Karataş’a taşıyacağız. Orada da yaklaşık 4 bin 100 metre derinliğindeki Kuzupınarı-1 kuyusu açacağız. İkinci kuyumuzdaki çalışma süremizi de yaklaşık dört ay olarak belirledik” dedi. Dönmez aranmadık yer bırakmayacaklarını belirterek “Bu iki kuyuyu tamamladıktan sonra da çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz” dedi.