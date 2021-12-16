Petrol ve gaz rezervlerini bekleyen tehlike

Reuters 16 Aralık 2021 Perşembe 09:39 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 09:39

Yayımlanan bir araştırmaya göre, dünyadaki petrol ve gaz rezervlerinin büyük bölümü, önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olayları nedeniyle tehdit altında kalacak.

Verisk Maplecroft risk danışmanlık şirketinin tarafından hazırlanan rapora göre çıkarılabilir petrol ve gaz rezervlerinin %40'ını oluşturan, yani 600 milyar varil petrole denk gelen kaynağa erişim, hava olayları nedeniyle zorlaşacak.

Raporda Deniz seviyesindeki yükseliş, fırtına, sel, aşırı sıcaklık farkları gibi olaylardan en yoğun etkilenecek ülkelerin Suudi Arabistan, Irak ve Nijerya olacağı tahmin edildi.

Bu sene aşırı soğuk hava ABD'nin Meksika Körfezi kıyısındaki ana petrol gaz ve rafineri merkezini etkisi altına almış ve uzun süreli kesintilere yol açmıştı.

Verisk Maplecroft'tan Rory Clisby "Bu tarz olaylar daha sık ve şiddetli yaşanmaya başlayacak ve sektörde daha büyük şoklar oluşmasına yol açacak" dedi.

Danışmanlık şirketi dünyanın ticari olarak erişilebilen petrol sahalarının %10'undan fazlasının aşırı risk altında olduğunu, sahaların %30'undan fazlasının da yüksek risk altında olduğunu belirtti.

Araştırmada Suudi Arabistan'ı bekleyen tehlikenin aşırı sıcaklık, su kıtlığı ve kum fırtınalarından kaynaklanacağı ifade edildi.

Petrol yataklarının Nijer Deltası etrafında toplandığı Nijerya'da ise kuraklık ve sel tehditler arasında yer aldı.