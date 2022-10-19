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Ekonomi

Petrol ve gaza alternatif! Rusya duyurdu: Türkiye ile görüşmelere başladık

Dünya petrol ve doğal gaza alternatif arıyor. Küresel enerji krizi, kaynak arayışında nükleeri yeniden gündeme taşıdı. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye ile Sinop'ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarını açıkladı.

AA19 Ekim 2022 Çarşamba 15:10 - Güncelleme:
Petrol ve gaza alternatif! Rusya duyurdu: Türkiye ile görüşmelere başladık
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Lihaçev, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ikinci nükleer güç santralini Sinop'ta inşa etmeyi planladığını dile getirdi.

RUSYA DUYURDU: TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK

Sinop'un, nükleer konusunda çalışma yapan herkes tarafından bilinen, 4 güç üniteli büyük bir nükleer santral inşası için cazip bir nokta olduğunu anlatan Lihaçev, "Büyük bir nükleer santralin gelecekteki varlığını da göz önünde bulundurarak, teknolojik ittifaklar kurulması, yatırım politikası ve Türkiye enerji piyasasının şekillendirilmesi açısından yaklaşımlar oluşturmak üzere Türk iş ortaklarımızla görüşmelere başladık." dedi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. İlk reaktörün 2023'te işletmeye girmesi bekleniyor.

PETROL VE GAZA ALTERNATİF!

Dünya petrol ve doğal gaza alternatif arıyor. Küresel enerji krizi, kaynak arayışında nükleeri yeniden gündeme taşıdı.

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