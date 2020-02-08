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Ekonomi

Petrollerinin sonu mu geldi? IMF'den Körfez ülkelerini korkutan tarih: 2034

Uluslararası Para Fonu (IMF), Körfez ülkelerini, daha fazla ekonomik reform yapamamaları gelecek 14 yılda petrol varlıklarının yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

star.com.tr08.02.2020  17:58 - Güncelleme: 08.02.2020  17:58

IMF'den petrol zengini Körfez ülkelerine tarihi bir uyarı yapıldı.

IMF tarafından hazırlanan ve bu hafta yayımlanan bir çalışmaya göre, Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri daha fazla ekonomik reform yapmazsa, 2034 yılında petrolleri tükenme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Çalışma'da, 'Mevcut mali duruş nedeniyle, bölgenin finansal serveti 2034 yılında tükenmiş olabilir.' ifadelerine yer verildi.

Çalışma özellikle Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yani dünya ham petrol kaynaklarının 5'te birini elinde tutan Körfez İşbirliği Konseyi'ne (GCC) uyarıda bulundu.

IMF'nin çalışmasında, devam eden reformların GCC bölgesini doğru yönde hareket ettirdiği, ancak bu reformların hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Çalışmaya göre vergilerde çeşitlendirme dışında, reformlar hükümet harcamalarında azalma ve geniş tabanlı vergilerin uygulanmasını içermeli. Çalışmada ayrıca, GCC'nin tüm kamu hizmeti sektörlerinde reform yapması ve kamu maaşlarını düşürmesi gerektiği belirtildi.

Araştırmaya göre, küresel enerji piyasasının temel bir değişimden geçmesi ile birlikte reformların yapılması bekleniyor. İklim değişikliğiyle ilgili endişeler dünyayı yenilenebilir kaynaklara yönlendiriyor.

Bölgede şu an görünenin ciddi bir mali sürdürebilirlik sorunu olduğunu belirten IMF, reformların uzun vadeli düşük hidrokarbon talebi ve düşük enerji fiyatları nedeniyle desteklenmesi gerektiğini söylüyor.

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