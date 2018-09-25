Petrolün yerini işlenen veri alıyor

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, güvenlik açısından verileri kendi topraklarında tutmanın önemine dikkati çekerek, “Türkiye’ye yeni nesil yerli ve milli veri merkezleri kazandırabilmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi. Terzioğlu, 4. Sanayi devriminin konuşulduğu bu dönemde gücün yeni kaynağının petrol yerine veri olduğuna dikkati çekerek, “Datanın tüm dünyada gigabyte başına ortalama fiyatı 2-2.5 dolar civarında. Oysa bu datayı dijital servislere dönüştürürseniz milyarlarca dolarlık dijital servisler oluşturabilirsiniz. Her 24 ayda dünyada bugüne kadar üretilen bilgi kadar yeni bilginin üretildiğini düşünürsek doğru stratejilerle bu çağı yakalayabileceğimizi söyleyebiliriz” dedi.

İŞBİRLİKLERİ ÖNEMLİ

Dış kaynaklı manipülasyonların önüne geçebilmek için datayı işlemenin ve güvende tutmayın önemine işaret eden Terzioğlu, dijital emperyalizmle mücadele konusunda hızla harekete geçilmesi gereken noktalar olduğunu kaydetti. Terzioğlu, bunlardan ilkinin kendi verilerini kendi topraklarında tutmak olduğunu ifade ederek, “Bu yüzden Türkiye’ye yeni nesil yerli ve milli veri merkezleri kazandırabilmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Terzioğlu, Turkcell olarak altyapıları için ULAK gibi yerli girişimleri desteklediklerini ve yerli anten ve diğer iletişim teknolojilerin Türkiye’de geliştirilmesi için hem ulusal hem de uluslararası alanda işbirlikleri yaptıklarını söyledi.

DİJİTAL SERVİSLER

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, kendi dijital ürün ve servislerini geliştirerek bu hizmetleri güvenli bir şekilde kullanıcılarla buluşturduklarına değindi. Bu amaçla çok yoğun çalıştıklarını belirten Terzioğlu, şöyle devam etti: “Turkcell’de datayı yalnızca taşımak ve muhafaza etmek için değil, aynı zamanda anlamlandırmak için çalışıyoruz. Hedefimiz veriden değer üretmek, veriyi ham olarak değil işleyerek satmak. İşlendikten sonra değer kazanan verinin hem bize hem Türkiye’ye kazandıracağını düşünüyoruz. Bu yüzden BiP, Yaani, lifebox, fizy, Dergilik ve TV gibi dijital servislerimizi tüm dünyadaki kullanıcıların hizmetine sunuyoruz.”