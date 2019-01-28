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Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 28 milyar 291 milyon lira artı rezervle başladı.

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Bankaların serbest depo hesabı ise 26 milyar 171,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

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