Piyasa güne artı rezervle başladı
Piyasa, güne 21 milyar 312,8 milyon lira artı rezervle başladı.
- AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 904,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 904,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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