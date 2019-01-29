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Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 21 milyar 312,8 milyon lira artı rezervle başladı.

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Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 904,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

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