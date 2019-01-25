Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 13 milyar 24 milyon lira eksi rezervle başladı.
- AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 27 milyar 563,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Bankaların serbest depo hesabı ise 27 milyar 563,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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