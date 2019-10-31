19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7055
  • 6,3671
  • 275.366
  • 98692
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Piyasalar ‘ABD yaptırımı’nı pas geçti

ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye yaptırım tasarısını onaylamasının piyasalardaki etkisi sınırlı oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TL dün değer kazanırken, Borsa İstanbul’da seans sonu kar satışları nedeniyle yüzde 1.1 kayıp yaşandı. ABD Temsilciler Meclisi önceki gün, 1919 olaylarını soykırım olarak tanıyan ve Türkiye’nin terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Hârekatı nedeniyle yönetimin, Türkiye’ye yaptırım uygulamasını öngören iki tasarıyı kabul etmişti. 

Karar sonrası gün içinde 5.77 lirayı aşan dolar daha sonra düşüşe geçerek 5.71 liraya kadar indi. Dolar günü yüzde 0.44 düşüşle 5.7120 liradan kapattı.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, “ABD’den gelen açıklamalar biraz endişe verici olmasına rağmen kurun tepkisi sınırlı kaldı. Bunun da henüz Trump tarafında sessizlik olmasından kaynaklandığını düşünüyorum” dedi. Bu arada piyasalar dün  Amerika Merkez Bankası FED’in faiz kararına odaklanırken bugün ise gözler Merkez Bankası’nda olacak. Merkez Bankası (TCMB) bugün yılın son ‘Enflasyon Raporu’nu açıklayacak. 

UYSAL SUNUM YAPACAK

Rapor kapsamında Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal bir sunum gerçekleştirecek. Merkez Bankası’nın hali hazırda yüzde 13.9 olan yıl sonu enflasyon tahminini, enflasyonda sağlanan beklenti üzeri düşüş ve geçen haftaki 250 baz puanlık faiz indiriminden sonra düşürmesi bekleniyor. 

FED FAİZ İNDİRDİ

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizi oranını 25 baz puan indirerek, yüzde 1,50-1,75 aralığına çektiğini bildirdi. FED, faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı.  Faiz kararının küresel gelişmeler ve düşük faiz oranları sonucunda alındığı, politika faizi oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına çekildiği kaydedildi. FED, 31 Temmuz ve 18 Eylül tarihlerinde, politika faiz oranını 25’er baz puan indirme kararı almıştı. Son kararla Fed bu yıl 3 defa faiz indirmiş oldu.      

Tahir Büyükakın´dan ikiyüzlü Avrupa´ya tarihi ayar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Twitter'dan devrim niteliğinde karar! Artık o reklamlar olmayacak

Twitter'dan devrim niteliğinde karar! Artık o reklamlar olmayacak

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

6 aydır kayıptı.. Cesedi feci halde bulundu

6 aydır kayıptı.. Cesedi feci halde bulundu

Kadın çalışanına 6 kat daha az ücret ödemiş! BBC, savunmasını yaptı

Kadın çalışanına 6 kat daha az ücret ödemiş! BBC, savunmasını yaptı

ABD büyükelçiliği'ne füzeli saldırı: 1 ölü

ABD büyükelçiliği'ne füzeli saldırı: 1 ölü

Kardeş vatan Azerbaycan'dan skandal kararlara sert tepki!

Kardeş vatan Azerbaycan'dan skandal kararlara sert tepki!
 

POPÜLER HABERLER

´´Tüm dünyaya sesleniyorum!´´ dedi, ABD´ye sert tepki gösterdi: Atılan adımı tanımıyoruz

´´Tüm dünyaya sesleniyorum!´´ dedi, ABD´ye sert tepki gösterdi: Atılan adımı tanımıyoruz

İki lezzeti bir araya getirdi, yurt dışından bile talep var

İki lezzeti bir araya getirdi, yurt dışından bile talep var

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı

Destek yağdı! Meghan Markle'a açık mektup

Destek yağdı! Meghan Markle'a açık mektup

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA