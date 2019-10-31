Piyasalar ‘ABD yaptırımı’nı pas geçti

TL dün değer kazanırken, Borsa İstanbul’da seans sonu kar satışları nedeniyle yüzde 1.1 kayıp yaşandı. ABD Temsilciler Meclisi önceki gün, 1919 olaylarını soykırım olarak tanıyan ve Türkiye’nin terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Hârekatı nedeniyle yönetimin, Türkiye’ye yaptırım uygulamasını öngören iki tasarıyı kabul etmişti.

Karar sonrası gün içinde 5.77 lirayı aşan dolar daha sonra düşüşe geçerek 5.71 liraya kadar indi. Dolar günü yüzde 0.44 düşüşle 5.7120 liradan kapattı.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, “ABD’den gelen açıklamalar biraz endişe verici olmasına rağmen kurun tepkisi sınırlı kaldı. Bunun da henüz Trump tarafında sessizlik olmasından kaynaklandığını düşünüyorum” dedi. Bu arada piyasalar dün Amerika Merkez Bankası FED’in faiz kararına odaklanırken bugün ise gözler Merkez Bankası’nda olacak. Merkez Bankası (TCMB) bugün yılın son ‘Enflasyon Raporu’nu açıklayacak.

UYSAL SUNUM YAPACAK

Rapor kapsamında Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal bir sunum gerçekleştirecek. Merkez Bankası’nın hali hazırda yüzde 13.9 olan yıl sonu enflasyon tahminini, enflasyonda sağlanan beklenti üzeri düşüş ve geçen haftaki 250 baz puanlık faiz indiriminden sonra düşürmesi bekleniyor.