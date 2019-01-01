Piyasalara dünya ticaret savaşı ve FED darbesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ekonomiyi etkisi altına alan ticarette korumacı yaklaşımı, finansal piyasalarda ticaret savaşı tedirginliği yaratarak dünya borsalarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. Özellikle ikinci yarıda ABD’nin gümrük vergilerini artırması karşısında Çin ve Avrupa’dan misilleme gelmesi, siyasi ilişkilerin yeniden şekillenmesini doğurdu. Jeopolitik risklerin gündemden düşmediği ikinci yarıda, tahvil faizlerindeki yükseliş, doların küresel çapta değer kazanmaya devam etmesi, gelişmekte olan ülke piyasalarına fon akışının zayıflaması yatırımcıları huzursuz etti.

PARA YAKMA OPERASYONU

Piyasaları huzursuz eden bir diğer etken ise ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımları oldu. FED 2008 krizinde batan bankacılık sistemini kurtarmak için 200 yıllık tarihinde bastığı 800 milyar dolar baz paranın 4 katını krizi takip eden birkaç yıl içersinde basmış ve bilançosunu yaklaşık 4 trilyon dolara yükseltmişti. FED 2017 yılı sonunda çok küçük miktarlarla piyasaya verdiği bu parayı geri çekmeye başladı.2018 yılı sonuna kadar FED gittikçe hızlanan bir tempoyla piyasalardan yaklaşık 450 milyar dolar çekti ve bu paraları yok etti. Tarihin gördüğü en büyük para yakma operasyonunun dünyaya faturası trilyonlarca dolar oldu. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 21’in, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 16’nın, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 11’in, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 13’ün ve Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 5’in üzerinde kayıpla yılı kapattı.