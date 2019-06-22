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Piyasalara Hürmüz etkisi

ABD ile İran arasında Orta Doğu’da Hürmüz Boğazı nedeniyle artan gerginlik, piyasaları hareketlendirdi.

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İran’ın ABD’ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı, “İran çok büyük bir hata yaptı!” açıklamasının ardından, dün Brent petrolün fiyatı yüzde 4.61’lik artışla bu yılın en yüksek günlük yüzdelik artışını kaydetti. Brent türü petrolün varili 64.8 dolara kadar çıkarken altın 1.400 dolar seviyesini geçerek 6 yılın zirvesine yükseldi. Bu arada petroldeki artışı değerlendiren Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu “Türkiye’nin enflasyon tahmini petrolün 67 dolarlık fiyat varsayımına dayanıyor. Petrol fiyatı 1 dolar dahi artsa enflasyon hedefi tahminlerden yüksek çıkar” dedi. Öte yandan önceki gün 5.73’lü seviyelere kadar inen dolar, İstanbul’da seçimleri öncesi kâr satışlarıyla yükselişe geçti. Dolar gün içinde 5.80 liranın üzerini gördü.

Sessizlik radara yansıdı

Dünya genelinde havayolu şirketlerinin güvenlik gerekçesiyle birbiri ardına Hürmüz Boğazı üzerinde uçuşlarını durdurdu. British Airways, United, Malezya Havayoylları, Lufthansa, Singapur Havayolları, Malezya Havayolları’nın da aralarında olduğu dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinin Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacaklarını açıkladı. Açıklamaların etkisi radar ekranlarına da yansıyarak, Hürmüz Boğazı üzerinde daha önce yaşanan uçak hareketliliği yerini sessizliğe bıraktı. Radar kayıtlarına göre Hürmüz Boğazı üzerinde uçak görülmezken havayolu şirketleri yeni güzergahlarda uçuyor.

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