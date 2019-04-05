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Piyasalarda S&P ve IFC bayramı

Piyasalar dün gelen iki ayrı haberle coştu.

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Kredi derecelendirme kuruluşu S&P’den gelen ‘not indirimi tehlikesi yok’ açıklaması ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC)  gelen açıklamalar sonrası dolar yüzde 1 düşüşle 5.57 seviyesine gerilerken, Borsa İstanbul yüzde 4.13 artarak 98 bin 336 puana çıktı. S&P’nin EMEA Kıdemli Direktör ve Analisti Frank Gill, Türkiye’nin kredi notunun hali hazırda bir indirim tehlikesi ile karşı karşıya olmadığını söyledi. Bu arada S&P Global Ratings analistlerinin Türkiye için görüşlerini yatırımcılarla paylaştıkları interaktif Web yayınında yapılan anket, katılımcıların Türkiye’nin bir IMF programı istemeyeceğine inandıklarını ortaya koydu. S&P’nin interaktif Web yayınına katılanlara 3 seçenekli bir anket yöneltildi. Katılımcıların yüzde 50,8’i “Türkiye ekonominin içinde bulunduğu durumun üstesinden gelecek bir yurt içi reform programı uygular ve IMF programına gerek duyulmaz” seçeneğine destek verdi.

IFC’DEN BANKALARA DESTEK

EBRD ve IFC’nin ise Türkiye’deki bankaların kötü varlıklarına yatırım yapacağı duyuruldu. GCM Forex Ekonomisti Enver Erkan “EBRD ve IFC’nin Türk bankalarının kötü kredilerinde yatırım yapma niyetleri bulunuyor. S&P açıklamaların da; interaktif konferansa katılan yatırımcıların çoğunun Türkiye’nin bir IMF programına ihtiyacı olmayacağını düşündükleri belirtiliyor. Bunun ön şartı olarak da Türkiye’nin iyi bir reform programı uygulaması ve bankalarını yeniden finansa etmesi gösteriliyor” dedi.

MERKEZ’DEN YENİ HAMLE

Bu arada Merkez Bankası  vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarını, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 40’ı ile sınırlandırıldığını duyurdu. Merkez Bankası daha önce 2 kez swap adımı atmıştı. öte yandan Merkez Bankası’nın swap adımı attığı geçen hafta toplam rezervleri, 3.8 milyar dolar artarak 96.2 milyar dolara yükseldi.

Yok böyle bir otomobil tutkusu

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