Piyasaların gözünde 'sıfır'ı tükettiler

Türkiye’ye karşı siyasi tavrı ve itibar kaybı bugüne kadar birçok kez tescillenen ‘sıfırcı hoca’ lakaplı kredi derecelendirme kuruluşları dün yeniden sahneye çıktı. Bugüne kadar Türkiye’ye ilişkin hiçbir tahmini tutmayan hem Moody’s hem de Fitch Türkiye’nin büyüme tahminlerini düşürdü. Her iki kurum da Türkiye’nin 2019’da küçüleceğini öngörürken bu kurumların açıklamalarını piyasada takan olmadı. Borsa gün içinde yüzde 1’lere varan yükseliş yaşadı. Borsa seans sonunda ise kâr satışlarıyla günü yüzde 0.1 yükselişle kapatırken dolar ise yüzde 1 düşüşle 5.40 lira seviyesine geldi. Bir süre önce Türkiye’deki ofisini kapatmak zorunda kalan Fitch, Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 yılları için reel büyüme oranı tahminlerini yeniden düşürdü. 2018 yılı için büyüme tahminini yüzde 3.6’e çeken Fitch 2019 yılı için de büyüme tahminini yüzde -1.9 olarak açıkladı. Fitch’in hem 2018 hem de 2019 için büyüme tahmini yüzde 3.6 idi. Türkiye’nin 2018’de yüzde 1.5 büyümesini bekleyen Moody’s, 2019 için ise yüzde 2 daralma öngördü.

İTİBAR EDEN YOK

Bu kuruluşların geçmiş yıllardaki tahminlerinde defalarca revizyona gittiğini hatırlatan uzmanlar, yine ters köşe olacağını belirttiler. Uzmanlar artık piyasaların bu tür tahminlere aldırış etmediğini söylediler. Uzmanlar dün piyasalarda Fitch ve Moody’s’in raporlarından ziyade açıklanan işsizlik, bütçe ve Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisinin izlendiğini belirterek kötü gelen bu verilerin de piyasalar üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını belirttiler.

HAZİNE’NİN BAŞARISI

Uzmanlara göre ağustosta başlayan kur saldırısının bertaraf edilmesi sonrasında, yatırımcı güveninin geri gelmesi piyasaların yön bulmasında etkili oluyor. Bu güvenin en önemli göstergesi ise son 2 haftadaki Hazine ihaleleri oldu. Yurtdışındaki tahvil ihracına üç katı gelen Hazine, içeride de büyük talep görmüş faiz ise 7 puan düşerek yüzde 20’nin altına gelmişti. Böylece, piyasada 18 milyar TL kaynak bırakılırken, piyasada sağlanan güven sayesinde bu para dolara da gitmedi. Bu arada Türkiye ağustosta yaşanan dolar operasyonu sonrasında açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2018 için yüzde 3.8, 2019 için de yüzde 2.3 .büyüme öngörüyor.