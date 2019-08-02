Piyasaların hevesi kursağında kaldı
11 yıl sonra faiz indiren FED Başkanı Powell piyasaların hevesini kaçırdı. Powell’ın ‘karışık’ açıklamaları ile borsalarda satışlar geldi, dolar yükseldi. 0.25 baz puanlık faiz indirimi Trump’ı da memnun etmedi.
FED’in 11 yıl aradan sonra yaptığı 0.25 baz puanlık faiz indirimin ardından gözlerin çevrildiği FED Başkanı Jerome Powell’in verdiği mesajlar piyasaların hevesini kursağında bıraktı. Powell’ın ‘karışık’ açıklamaları sonrası borsalarda satışlar olurkan dolar endeksi yükseldi. Toplantı ardından konuşan FED Başkanı Powell faiz indiriminin genişlemeci politikaların başlangıcı olmadığını, ancak faiz indirimlerinin devam edebileceğini söyledi. Ayrıca “Bir daha hiç faiz artırmayacağımızı varsaymayın” ifadelerini kullandı.
YETERLİ BULUNMADI
Piyasalarda 25 baz puanlık indirimin bile yeterli olmayacağı, ilave indirimlerin devamının gelmesinin gerektiği görüşleri yer alırken, Powell’in açıklamaları olumlu algılanmadı. Bu kapsamda Powell’in ilave faiz indirimlerinin gelebileceğini açıklaması da piyasaları rahatlatmaya yetmedi. Açıklamaların ardından Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 1.1 ve Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0.1 değer kaybetti. Borsa İstanbul günü yüzde 0.18 düşüşle tamamlarken faiz karına ilk tepki olarak önceki akşam 5.52 seviyesinden 5.51 seviyesine gerileyen dolar Powell’ın ‘bu uzun vadeli bir faiz indirim döngüsünün başlangıcı değil’ açıklamasının ardından 5.6197’ye kadar çıktı. Güne ise 5.56 seviyesinden başlayan dolar daha sonra 5.60’ya çıktı. Dolar günün sonunu ise 5.59 liradan tamamladı.
FED’in kararını değerlendiren Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, “Powell’in uzun yerine orta vadede parasal genişleme olacağına işaret eden açıklamaları, hisse senedi piyasaları tarafından olumsuz algılandı. Powell’ın ekonomi iyi giderse faiz artırılabileceğine yönelik açıklamaları da hayal kırıklığı oluşturdu” dedi.
İNDİRİM SİNYALİ VERDİ
FED, en son küresel ekonomik krizin etkilerini bertaraf etmek için Aralık 2008’de faiz oranını yüzde 0.25 ile tüm zamanların en düşük seviyesine çekmiş, Aralık 2015’e kadar da faiz oranlarını yükseltmemişti. Fed, kademeli artırımlarla Aralık 2018’de faiz oranlarını 2.25-2.50 aralığına çıkarmıştı. Bu yıla ise 3 faiz artırımı beklentisiyle başlayan Fed, gerek Trump’ın ticaret politikaları gerek küresel ekonomideki yavaşlama gerekse de jeopolitik risklerdeki artış sonrası yılın ikinci yarısı faiz indirimi sinyali verdi. Dün beklentiler doğrultusunda FED, faizleri 11 yılın ardından ilk kez indirdi.
Trump: Hayal kırıklığına uğradım
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın 25 baz puan indirim kararı ile kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Twitter hesabındWan açıklama yapan Trump “Piyasanın Powell ve Fed’den duymak istediği şey bunun Çin, Avrupa Birliği ve dünyadaki diğer ülkelere ayak uyduracak olan uzun ve agresif bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı olduğuydu” dedi. Trump “Her zamanki gibi, Powell bizi hayal kırıklığına uğrattı, ama en azından başlangıçta başlamamış olması gereken parasal sıkılaştırmaya son veriyor” ifadelerini kullandı.
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