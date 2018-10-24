Piyasaya kalitesiz mallar giremeyecek

SEKTÖRÜN NABZI BİZDE

Varank, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ‘Güçlü Bir Sanayi Ülkesi Olmak Yolunda Yeni Hamlelere Odaklanmak’ gündemiyle gerçekleştirilen Meclis Toplatısı’nda yaptığı konuşmada, reel sektörün nabzını tutmaya devam ettiklerini, amaçlarının, “varsa sorunları en kısa sürede, muhataplarıyla birlikte, fikir teatisiyle çözmek” olduğunu söyledi. Varank, Ürün Güvenliği Haftası içinde olduklarını anımsatarak, şunları kaydetti: “Piyasaya kalitesiz malların girmesine izin vermeyeceğiz. Piyasaya giren her bir kalitesiz, ucuz, kaçak veya kontrolsüz malzemenin o sektördeki bir sanayicimizin sektörden çıkmasına sebep olduğunun farkındayız. Bakanlık olarak, üreten toplum bilincinin ön plana çıkmasını sağlayacak eğitim ve tanıtım yayınları üzerinde duracağız. Uluslararası normlarda üretim yapan, bilinçli ve küresel pazarlara hitap edebilecek sanayici profilinin oluşmasına tam destek vereceğiz. Bu yeni dönemde siz sanayicilerimizle daha yakından çalışma imkanı bulacağımıza inancım tam.”

YAPISAL DÖNÜŞÜM

Yılın 9 ayında gerçekleşen istihdam ve ihracattaki artıştan bahseden Varank, bu alanlardaki artışlarda sanayicilerin büyük rolü olduğunu bildirdi. Kalkınma ve refah artışında itici gücün sanayi olması gerektiğine inandıklarını dile getiren Bakan Varank, dolayısıyla sanayinin gücüne güç katmak ve rekabeti artırmak için, üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirmek zorunda olduklarını vurguladı.

YERLİLEŞMEK GEREKİYOR

Bakan Varank, 3 temel stratejilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Uluslararası rekabet gücümüzü ve dünya ihracatından aldığımız payı artırmak için, yüksek katma değerli bir yapıya geçmek zorundayız. Yerlileşme, teknoloji üretimi, tasarım ve markalaşmayı bu dönüşümün temel eksenleri olarak görüyoruz. Frmalarımızın Ar-Ge faaliyetlerini destekliyoruz.”