Piyasayı sarsan karar: Petrol satmayacağız

Rusya, ihracatçılarına fiyat sınırını uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışı yapmalarını beş ay süre ile yasakladı.

Rus hükümeti, Devlet Başkanı Putin'in 27 Aralık'ta yayınladığı kararnamenin uygulanmasına yardım için yeni tedbirler aldı. Hükümet, yurt içi petrol ihracatçılarının ve gümrük kurumlarının Batı'nın Rus petrolüne fiyat sınırı uygulamasına uymalarını yasakladı.

PETROL SATIŞI 5 AY YASAKLANDI

Alınan tedbir ile ham petrol ve petrol ürünleri üreticilerinin Batı'nın fiyat sınırına uyan ülkelere ihracat yapmaları 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere beş ay süre ile yasaklandı.

Çıkarılan yasayla Rus şirketlerinin ve şahısların petrol fiyat sınırı uygulama girişimleri içinde yer almaları yasaklandı. Buna ek olarak gümrük kurumlarına fiyat sınırı mekanizması uygulandığı tespit edilen malların Rusya'dan çıkışını engelleme görevi verildi.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 84,13 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 87,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalarak 84,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısı öncesinde yatırımcıların ihtiyatlı tutumları etkili oldu.

Fed'in 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, piyasalarda daha fazla faiz artışının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı endişeleri artıyor. Bu durum ise petrol fiyatlarında düşüşe neden oluyor.

Öte yandan, OPEC+ grubu 1 Şubat'ta üretim politikasını gözden geçirmek üzere çevrim içi toplanacak.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Avrupa Birliği'nin Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ambargosu 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün, G7 ülkelerinin bu ürünlere yönelik tavan fiyat uygulamasının da devreye girmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,20 ile 84,38 dolar aralığının direnç, 84,02 ile 83,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.