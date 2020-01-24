Platin Dergisi 'Çevik Yönetimi' yorumlayanları bir araya getirdi

24.01.2020 15:37 - Güncelleme: 24.01.2020 15:37

Gecede Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, “Çevik yönetim temalı ocak sayımız tam bir kitapçık, kaynak niteliğini taşıyor. Okuyucularımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Yorumlarıyla dergimizi güçlendiren sizlere, bu gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim.” dedi. Sonrasında sözü Grand Tarabya Genel Müdürü Cansu Yörüoğlu’na bıraktı. Yörükoğlu “ Grand Tarabya olarak bu akşam Platin Dergisi ile birlikte bu özel geceye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. ” dedi.

Platin Dergisi’nin tema buluşmasına Banu Dedeman, Hilal Atılay, Çiğdem Dönmez, Prof.Dr. Sedefhan Oğuz, Cengiz Arslan ,Prof. Arzu Tektaş gibi değerli isimler katıldı.

ALPER UTKU “AGILE” KONUSUNDAKİ TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Gecede Managemnet Centre Türkiye( MCT) Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Alper Utku, Platin Dergisi Ocak sayısı konusu Çevik Yönetim ile ilgili görüşlerini, AGİLE hakkındaki bilgileri davetlilerle paylaştı.

Keynote speaker olarak gecede yer alan Alper Utku misafirlere interaktif bir gece geçirmelerini sağladı.