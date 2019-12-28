Platin’den lüks temalı etkinlik

28.12.2019 03:54 - Güncelleme: 28.12.2019 03:54

Platin Dergisi’nin tema buluşmasında Adviye Bergemann, Ali Şahin, Aslı Büyükdemir, Ata Uzunhasan, Can İlkhan, Demet Sabancı Çetindoğan, Erdem Akçıl, Gözde Demirezen, İnanç Kabadayı, Itır Eraslan, Jaklin Güner, Koray Şahmalı, Mustafa Aykut, Onur Cevahiroğlu, Özgür Alaz, Özkan Alkan, Serhat Tunçay, Sevil Dolmacı, Sibel Benli, Simge Telman, Tahsin Tür, Tarek Mourad, Tülay Şenel Kanburoğlu, Zuhal Alkan gibi değerli isimler katıldı.

GELECEĞE IŞIK TUTTU

2019 yılının değerlendirmesini yapan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, “Platin olarak 2019 yılında ekonomi dergiciliğinde tematik yayıncılığa geçerek bir ilke imza attık. Türkiye’nin yerli ve milli ekonomi dergisi olarak 21 yıllık yolculuğumuzda dijital yayıncılıkta da fark yaratarak güçleniyoruz. Bu akşam hem lüksü yeniden tanımladığımız ve büyük ilgi gören Aralık sayımızın başarısını kutluyor hem de 2019’a siz değerli konuklarımızla veda ediyoruz. 2020’de her yönüyle inceleyeceğimiz farklı temalarla ekonomi yayıncılığında geleceğe ışık tutmayı hedefliyoruz” dedi

Seride Ayşe Yetişkin Kubilay’a ait harita, gravür gibi geçmişten gelen sanat eserleri sanat severlerin beğenisine sunuldu. Önceki gün düzenlenen davette Kubilay, İtalyan mimar Gaspare Fossatti’nin Sultanahmet bölgesine ait bir gravürünün hikayesini konuklara anlattı. Gavürün orijinal kopyası konuklara hediye edildi.

Platin’in buluşmasında TürkMedya Reklam Grup Başkanı Tülay Mutlu Dölen, Demet Sabancı Çetindoğan ile Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman ileçok sayıda davetli bir araya geldi.