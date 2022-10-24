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Ekonomi

'Pobeda' Türkiye kararını açıkladı

Rus Pobeda havayolu şirketi, Türkiye'ye uçmaya başlayacağını açıkladı. Açıklamada, 'Pobeda, Türkiye'ye uçuş başlatma planlarını doğrulamaktadır.' denildi. Antalya'ya her gün uçmak için başvuruda bulunan şirket, İstanbul'a da uçuşlar düzenlemeyi değerlendiriyor.

Sputnik24 Ekim 2022 Pazartesi 13:15 - Güncelleme:
'Pobeda' Türkiye kararını açıkladı
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Rusya'nın ucuz tarifeli uçuşları ile bilinen Pobeda havayolu şirketinin, sene sonunda Türkiye uçuşlarına başlayacağı açıklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus Pobeda havayolu şirketi yetkilileri, "Pobeda, Türkiye'ye uçuş başlatma planlarını doğrulamaktadır" açıklamasını yaptı.

Daha önce Rus Kommersant gazetesi, ucuz tarifeli uçuşlar gerçekleştiren Pobeda'nın, aralık sonunda Antalya uçuşlarını başlatmak için Rus federal havacılık ajansı Rosaviatsiya'ya başvurduğunu yazmıştı.

Antalya'ya her gün uçmak için başvuruda bulunan havayolu şirketinin, İstanbul'a da uçuşlar düzenlemeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Pobeda, Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle yurtdışı uçuşlarını geçen bahar aylarında tamamen durdurmuştu. Daha sonra şirket, St. Petersburg-Minsk uçuşlarını başlattı. Belarus'un başkenti Minsk şu anda havayolu şirketinin ülke dışında uçtuğu tek nokta.

  • Pobeda
  • Rusya
  • havayolu şirketi

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