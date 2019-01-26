‘Popüler diyetisyenler gıda fiyatını tetikliyor’

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, bazı diyetisyenlerin medyatik olmak ve gündeme gelmek amacıyla bilimsel temeli olmayan açıklamalar yaparak gıda fiyatlarını tetiklediğini söyledi. Duruk, “Popüler olmak için sürekli sansasyonel görüşlerde bulunan bu diyetisyenlerden gıda şirketlerimizi korumamız lazım. Aksi takdirde denetimsiz ve merdiven altı üretimler artar, tüketim azalacağı için şirketlerimiz batar, gıda enflasyonu oluşur” diye konuştu.

AÇIKLAMALAR BİLİMSEL DEĞİL

Duruk, bazı diyetisyenlerin bilimsel temeli olmayan açıklamalar yaptığını kaydederek, bunların sayısının 3-4 tane olduğunu aktardı. Bu kişilerin gıda sektörünün ve ambalajlı ürünlerin aleyhine ısrarla yaptığı doğru olmayan açıklamaların sektörleri sürekli zora soktuğunu hatırlatan Duruk, bu diyetisyenlerin hatalı görüşlerine inanan vatandaşların ise tüketimlerini kestiğini bildirdi.

BUNLARIN CEZASINI HALK ÇEKİYOR

Duruk, sürekli aynı 3-4 kişinin sansasyonel açıklamalaryaptığını belirterek şunları söyledi: “Bu kişiler peynir ile alakalı konuştular konuştular peynire talep düştü, bazı firmalar battı sonra peynir fiyatları arttı. Aynı şey piliçte de yaşandı. Bunların cezasını halk çekiyor. Halk iki misli fiyata peynir ve piliç yemeye başladı. Bu şirketlerden bazıları batınca üretim azalıyor. Üretim azalınca ne oluyor fiyat artıyor. Bu 3-4 diyetisyen yüzünden aynı zamanda gıda enflasyonu da yaşanıyor. Gıdada durum şu şekilde; üretimi yüzde 10 düşürürseniz fiyat yüzde 100 artar. Bu söylediğimi piliç ve peynir fiyatlarını geriye doğru izlerseniz görürsünüz.”