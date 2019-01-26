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‘Popüler diyetisyenler gıda fiyatını tetikliyor’

Gıda Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk’tan gıda fiyatlarıyla ilgili polemik yaratacak açıklama geldi. Durak, sürekli sansasyonel görüşlerde bulunan 3-4 diyetisyenin fiyat artışını tetiklediğini söyledi.

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Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, bazı diyetisyenlerin medyatik olmak ve gündeme gelmek amacıyla bilimsel temeli olmayan açıklamalar yaparak gıda fiyatlarını tetiklediğini söyledi. Duruk, “Popüler olmak için sürekli sansasyonel görüşlerde bulunan bu diyetisyenlerden gıda şirketlerimizi  korumamız lazım. Aksi takdirde denetimsiz ve merdiven altı üretimler artar, tüketim azalacağı için şirketlerimiz batar, gıda enflasyonu oluşur” diye konuştu. 

AÇIKLAMALAR BİLİMSEL DEĞİL

Duruk, bazı diyetisyenlerin bilimsel temeli olmayan açıklamalar yaptığını kaydederek, bunların sayısının 3-4 tane olduğunu aktardı. Bu kişilerin gıda sektörünün ve ambalajlı ürünlerin aleyhine ısrarla yaptığı doğru olmayan açıklamaların sektörleri sürekli zora soktuğunu hatırlatan Duruk, bu diyetisyenlerin hatalı görüşlerine inanan vatandaşların ise tüketimlerini kestiğini bildirdi. 

BUNLARIN CEZASINI HALK ÇEKİYOR

Duruk, sürekli aynı 3-4 kişinin sansasyonel açıklamalaryaptığını belirterek şunları söyledi: “Bu kişiler peynir ile alakalı konuştular konuştular peynire talep düştü, bazı firmalar battı sonra peynir fiyatları arttı. Aynı şey piliçte de yaşandı. Bunların cezasını halk çekiyor. Halk iki misli fiyata peynir ve piliç yemeye başladı. Bu şirketlerden bazıları batınca üretim azalıyor. Üretim azalınca ne oluyor fiyat artıyor. Bu 3-4 diyetisyen yüzünden aynı zamanda gıda enflasyonu da yaşanıyor. Gıdada durum şu şekilde; üretimi yüzde 10 düşürürseniz fiyat yüzde 100 artar. Bu söylediğimi piliç ve peynir fiyatlarını geriye doğru izlerseniz görürsünüz.”      

Rezidansta tavuk beslenir mi?

Mahmut Duruk, önce yumurtada sonra peynir ve piliçteki bilimsel olmayan eleştirel söylemlerin zamanla başka sektörler için de dile getirilebileceğini kaydederek, şunları söyledi: “Böylece peynir ve piliçteki gibi diğer sektörlerdeki şirketler de zarar görebilir. ‘Evde tavuk besle, peynir yap.’ diyorlar. Bu mümkün mü Allah aşkına gerçekten mümkün mü? Rezidansta, plazada nerede yetiştireceksin tavuğu? Hiç yapılabilir bir öneri mi? Popüler olmak için sürekli sansasyonel görüşlerde bulunan bu diyetisyenlerden gıda şirketlerimizi  korumalıyız. Aksi takdirde denetimsiz, merdiven altı üretimler artar, tüketim azalacağı için şirketlerimiz batar, gıda enflasyonu oluşur. Çünkü adam merdiven altı üretimi doğal, organik, köyden geldi diyerek satıyor.”      

Üniversitelerden görüş alınsın

Duruk, bu konularda aslında durumun çok basit olduğunu belirterek, söz konusu durumlarda yapılan açıklamaya ilişkin üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademik/bilimsel görüş alınabileceğini söyledi. Duruk, “Mesela Türkiye’de herkesçe kabul gören tüm üniversitelere sorulsun. ‘Şu şu açıklamalardaki iddialar hakkında neler düşünüyorsunuz?’ denilsin. Göreceksiniz bilimsel temeli olmadığını açıklayacaksınız. Bir dönem yumurta hakkında günlerce ‘yemeyin yemeyin’ diye konuştular. Sonra çıkıp, ‘Yanlış söylemişiz’ dediler” ifadelerini kullandı.  

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