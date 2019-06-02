Posta ve kargo sektöründe 'standart'lı dönüşüm

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, AA muhabirine, posta dağıtıcılığı sektöründe meslek standardı olmasının nitelikli iş gücünün tescili anlamına geleceğini söyledi.

PTT AŞ ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandığını bildiren Bozgeyik, "Şirketimizin eğitim ve kalite politikaları doğrultusunda, yetkin personelle posta ve kargo hizmetlerini sunarak sürekli müşteri memnuniyetinin sağlanması için dağıtıcı personelin mesleki yeterlilik belgesini almasını hedefliyoruz. Böylece ülkemizin her köşesine büyük özverilerle hizmet götüren dağıtıcılarımızın nitelikleri tescil edilecektir." diye konuştu.

Bozgeyik, posta ve kargo dağıtım mesleğini icra eden personelin, mesleki tanımlarının asgari olarak belirleneceğine işaret ederek, mesleğin icrası için gerekli görevler, işlemler, başarı ölçütleri, bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışlar gibi kriterlerin standarda kavuşacağını dile getirdi.

"2023'E KADAR PEYDERPEY PERSONEL ALINACAK"

Bozgeyik, bazı basın organlarına yansıyan haberler nedeniyle PTT AŞ'nin hemen bu yıl personel alımı yapacağı gibi yanlış bir algı oluştuğunu ifade etti.

Buna dayalı olarak basında asılsız haberler yer aldığına dikkati çeken Bozgeyik, söz konusu alımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Asırlık çınar PTT AŞ'yi daha da büyütmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'ın desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şirketimizi daha nitelikli bir noktaya taşımak için 2023 yılına kadar çizdiğimiz hedefler doğrultusunda ihtiyaç oldukça personel alımı planlıyoruz. İstihdam seferberliği kapsamında geçen yıl alım süreci yaşanmış olup, bu yıl için ihtiyaç oluştuğu takdirde personel alımına ilişkin ilanı şirketimizin kurumsal web sitesinden duyuracağız."

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan protokolle posta ve kargo sektörünün meslek standardının belirleneceğini vurgulayan Bozgeyik, "Böylece 2023 yılına kadar çizdiğimiz hedefler doğrultusunda ihtiyaç oldukça personel alımı gerçekleştireceğiz." dedi.

Kenan Bozgeyik, sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan "PTT'ye personel alımı" içerikli haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.