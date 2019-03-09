Potansiyelimiz kadınlarla katlanacak
Borsa İstanbul’da gong, kadın-erkek eşitliği için çaldı.
Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Borsa İstanbul iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı.
ÖNEMLİ MESAFE ALDIK
Törende konuşan Albayrak “Türkiye’nin potansiyeli kadınlarla katlanacak” dedi. Albayrak, iş gücüne katılım açısından son 15 yılda kadınların önemli mesafe kat ettiğini belirterek, özel sektörde yakalanan bu ivmeyi kamuda istenilen noktaya çıkaramadıklarını, istenilen yere gelmeleri gerektiğini söyledi.
Kadınlar çekinmeden kamuda, bakanlıklarda üst noktalara daha fazla talip olmaları gerektiğini dile getiren Albayrak, kendilerini daha fazla zorlamaları gerektiğini bildirdi. Albayrak, bu katılımı artırabilmeleri, cinsiyet adaletsizliğini bir engel olmaktan çıkarmayı sürdürebilmeleri halinde ülke potansiyelinin katlanarak artacağını söyledi.
Sarıyer’de esnafa ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sarıyer’de esnaf ziyaretinde bulundu. Sokaktaki vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Albayrak, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Bakan Albayrak, çiçekçinin sunduğu bir demet çiçeği de kabul ederek, eşine götüreceğini söyledi.
Kızlarımız mühendislik ve bilişime yönelsiin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan törende yaptığı konuşmada “Eğer geleceği şekillendirmekten bahsediyorsak kadınların bilişim ve teknoloji alanında mutlaka var olması gerekiyor. Üniversite çağındaki genç kızlarımız, mühendislik ve bilişim ile ilgili bölümlere ne kadar çok yönlendirilirse gelecekte de o kadar var olabilirler” dedi. emine Erdoğan “Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların olmadığı bir denklem, doğru bir denklem değildir. İyi bir gelecek hedefliyorsak bunu kadın ve erkek birlikte inşa etmek durumundayız. Bu gerçekten hareketle, 2023 yılına kadar ülkemizde kadınların iş gücüne katılım hedefi yüzde 41’dir. Bu hedefin tutturulmasında ise hepimize görevler düşmektedir” diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise konuşmasında “Bugün Türkiye’de kadın olmak bir dezavantaj değil, bir ayrıcalıktır. Kadınlarımızın her mecrada bir fiil var olduklarına hepimiz şahit oluyoruz. Bu gelişmeler bizlere onur ve gurur veriyor” diye konuştu.
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