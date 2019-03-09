Potansiyelimiz kadınlarla katlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sarıyer’de esnaf ziyaretinde bulundu. Sokaktaki vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Albayrak, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Bakan Albayrak, çiçekçinin sunduğu bir demet çiçeği de kabul ederek, eşine götüreceğini söyledi.

Kızlarımız mühendislik ve bilişime yönelsiin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan törende yaptığı konuşmada “Eğer geleceği şekillendirmekten bahsediyorsak kadınların bilişim ve teknoloji alanında mutlaka var olması gerekiyor. Üniversite çağındaki genç kızlarımız, mühendislik ve bilişim ile ilgili bölümlere ne kadar çok yönlendirilirse gelecekte de o kadar var olabilirler” dedi. emine Erdoğan “Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların olmadığı bir denklem, doğru bir denklem değildir. İyi bir gelecek hedefliyorsak bunu kadın ve erkek birlikte inşa etmek durumundayız. Bu gerçekten hareketle, 2023 yılına kadar ülkemizde kadınların iş gücüne katılım hedefi yüzde 41’dir. Bu hedefin tutturulmasında ise hepimize görevler düşmektedir” diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise konuşmasında “Bugün Türkiye’de kadın olmak bir dezavantaj değil, bir ayrıcalıktır. Kadınlarımızın her mecrada bir fiil var olduklarına hepimiz şahit oluyoruz. Bu gelişmeler bizlere onur ve gurur veriyor” diye konuştu.