Prim eksiği olana müjde: 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

BORCUNU ÖDE EMEKLİ OL

Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti. Düzenleme çıkarsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

1800 GÜN ŞARTI

Güneş'in haberine göre, çalışmayla öncelikle eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde primi olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. Ancak borçlanma yoluyla emeklilik için yasa çıkması şart.