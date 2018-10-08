‘Projeleri hızlandırın’ talimatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti. Uzay alanında Türkiye’ye sınıf atlatacak 4 projeyi mercek altına alan Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında bulunan Türksat 6A, İMECE, Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi ve Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezi (OPMER) ile ilgili TÜBİTAK Uzay’da incelemelerde bulundu.

ELEKTRİKLİ MOTOR

100 gün içinde haberleşme uydusu Türksat 6A’nın kritik tasarım, görüntü uydusu İMECE ve milli yer istasyonu MİYEG Projesi’nde ön tasarım aşamaları tamamlanarak, OPMER’in açılışı yapılacak. Başkan Erdoğan’ın 3 Ağustos’ta ilan ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 100 Günlük İcraat Programı’na göre, ‘Yerli Uydu ve Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi’ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluk alanında bulunuyor. Bu kapsamda ODTÜ yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Uzay’da incelemelerde bulunan Varank, uydulardan gelen görüntüleri izledi. Varank, ilk kez Türksat 6A’da kullanılacak elektrikli itki motorunu da inceledi. Bu motorun sadece birkaç ülkenin sahip olduğu bir teknoloji olduğu bildirildi.