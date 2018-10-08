‘Projeleri hızlandırın’ talimatı
Türkiye’nin uzay projelerindeki gelinen son noktayı TÜBİTAK ziyaretinde inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dört önemli proje için “Bir an önce tamamlayın” talimatını verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti. Uzay alanında Türkiye’ye sınıf atlatacak 4 projeyi mercek altına alan Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında bulunan Türksat 6A, İMECE, Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi ve Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezi (OPMER) ile ilgili TÜBİTAK Uzay’da incelemelerde bulundu.
ELEKTRİKLİ MOTOR
100 gün içinde haberleşme uydusu Türksat 6A’nın kritik tasarım, görüntü uydusu İMECE ve milli yer istasyonu MİYEG Projesi’nde ön tasarım aşamaları tamamlanarak, OPMER’in açılışı yapılacak. Başkan Erdoğan’ın 3 Ağustos’ta ilan ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 100 Günlük İcraat Programı’na göre, ‘Yerli Uydu ve Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi’ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluk alanında bulunuyor. Bu kapsamda ODTÜ yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Uzay’da incelemelerde bulunan Varank, uydulardan gelen görüntüleri izledi. Varank, ilk kez Türksat 6A’da kullanılacak elektrikli itki motorunu da inceledi. Bu motorun sadece birkaç ülkenin sahip olduğu bir teknoloji olduğu bildirildi.
TEMİZ ODA ZİYARETİ
Varank, uydu üretim ve test işlemlerinin gerçekleştiği ‘Temiz Oda’da uzmanlardan bilgi aldı. TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Lokman Kuzu, Türksat 6A’nın kritik tasarımı, İMECE ve MİYEG projelerinin tamamlanan ön tasarımlarıyla kurulum süreci sona eren OPMER hakkında sunum yaptı. Bakan Varank, OPMER’in açılış töreni ve icraat programında yer alan diğer projelerin zamanında tamamlanması konusunda yetkililere talimat verdi.
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