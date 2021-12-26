Projeye Türkiye talip oldu! Kardeş ülke ile dev işbirliği

Star.com.tr 26 Aralık 2021 Pazar 13:45 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 13:45

Azerbaycan merkezli Trend Haber Ajansı, Azerbaycan Demiryolları şirketini referans alarak Türk şirketlerinin Karabağ'da büyük ölçekli altyapı projelerinin uygulanmasına katılmakla ilgilendiğini bildirdi. Haber ajansının aktardığı bilgiye göre, Türkiye Ticaret Bakanlığı uluslararası ticaret dairesi başkanı Emre Öztellin, Azerbaycanlı şirketin başkan yardımcısı Hijran Valekhov ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin niyetini açıkladı.

Öztellin, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki demiryolu bağlantısının mevcut fırsatların genişletilmesinde önemli bir rol oynayacağını kaydetti. Valekhov ise Azerbaycan ve Türkiye arasındaki işbirliği için umut vaat eden sektörleri ve Türkiye'nin Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarında altyapı restorasyonu ve inşası projelerine aktif katılımını vurguladı.