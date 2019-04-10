'Promosyonda hedef 20 milyar ihracat'

“Üzerinde firmanın adı yazılı şekilde firmalara dağıtmaktır promosyon” diyen Gürz, son dönemde firma logosu ile hediye edilecek kişinin isminin de promosyonlarda yer aldığını bildirdi. Gürz, marketlerde ürünün satılması için içecek alana bardak bedava gibi ekstra hediye edilen ürünlerin kendi sektörleri kapsamına girmediğini belirterek, “Bizimki, tanıtım ürünü pazarlamak. Bizde her şey baskılı. Her şeye firmanın logosunu veya ismini basıp şirketi markalaştırıyoruz.” diye konuştu. Promosyon ürünleri sektöründe 40 bin şirketin faaliyet gösterdiğini ifade eden Gürz, bu firmalarda 700 bin kişinin çalıştığını, ancak kesin bir rakamın ifade edilmesini zor olduğunu anlattı.

9 EKİM’DE FUAR VAR

Gürz, araştırmalarına ve hesaplamalarına göre sektörün ekonomik hacminin 20 milyar lira civarında olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Promosyon denilince akla genelde defter, kalem, şapka gibi ürünler gelmektedir. Ancak isim baskılı çikolatalar da sektörümüzün kapsamına girmektedir. Biz üzerine baskı yapılabilen her şeyi satabiliyoruz. Biz ekonomik hacmin 20 milyar liraya ulaştığı, ihracatın da 2-5 milyar lira aralığında olduğunu tahmin ediyoruz.”Gürz dernek olarak üyelerin katılımıyla 9-12 Ekim’de CNR Expo’da Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı düzenleyeceklerini bildirdi.