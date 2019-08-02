PTT personel alım ilanlarına 2019 yılında da ilgi devam ediyor. PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alım şartları neler? sorularının yanıtları merak ediliyor. PTT personel alım ilanları kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Vatandaşlar bu ilanları güncel olarak takip ediyorlar. İlan açıklamaları PTT İnsan Kaynakları sayfasında yapılıyor. PTT bünyesinde 2018 yılında 60 binlik açık vardı. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine yükseldi. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı bir açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Şimdi gözler PTT 55 bin personel alımına çevrildi...

PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT 55 bin personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir duyuru yayınlanmadı. PTT 55 bin personel alımı hakkında son dakika açıklamalarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

PTTPAL başvuru şartları ise şu şekilde;

1- T. C. vatandaşı olmak.

2- Erkek adaylar en az ortaokul mezunu olmak, bayan adaylar en az lise mezunu olmak zorunda.

3- Erkek adaylar 22-32 yaş arasında olmak, bayan adaylar 18-27 yaş aralığında olmak.

4- Erkek adayın askerlik hizmeti yapmış olmak.

5- İnsan ilişkileri, konuşma şekli, diksiyon düzgün olmak.

6- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

7- Kamu haklarından mahrum kalmamak.

8- PTTPAL görevlerine engel olacak akıl ve vücut sağlığı özrü bulunmamak.

9- ÖGG kimlik kartına sahip olmak.

10- Tercih olarak, para ve değerlki eşya taşımacılığı konularında tecrübeli olmak.

PTTPAL MEMUR PERSONEL ALIMI YAPACAK İLLER LİSTESİ

PTTPAL 6 farklı ilde yer alacak nakit merkezleri kuracak. Söz konusu PTTPAL nakit merkezi kurulacak iller ise;

"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana" olarak açıklandı. Bu kapsamda PTTPAL1100 memur personel alımlarının bu illerde yapılması beklenmektedir.