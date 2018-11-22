PTT, dünya markası THY’nin yolunda ilerliyor

Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, göreve geldiklerinde PTT’nin Telekom’un altyapısını kullanmasına rağmen 11 trilyon lira zarar ettiğini, bundan sonra kendisini yenileyen kurumun arka arkaya yeni hizmetlerini kullanıma açtığını söyledi. Yıldırım “Kamudan kaynaklanan bazı kısıtlayıcı şartlarına rağmen güzel işler yapıyor. PTT’nin önü açık, daha büyük işler yapabilir. Nasıl THY 10-15 senede bir marka haline geldiyse, Avrupa’nın 2, dünyanın 7 numaralı bayrak taşıyıcı şirketi olduysa PTT de aynı şeyi yapabilir, yaptığı çalışmalarla o yönde ilerliyor” diye konuştu.

‘BİNALİ BABAMIZ VAR’

PTT’nin e-ticaret konusundaki atılımlarına 2012 yılında başladığını, perakende ticaret için kurulan ePTTAVM’nin 500 milyon yıllık ciroya ulaştığını, bunun çok daha fazla olması gerektiğini kaydeden Yıldırım, e-ticaret yoluyla Adıyaman’ın Besni ilçesinde el sanatları üretimi yapan bir kişinin dünyanın öte yanına ürünlerini gönderebilir duruma gelmesini arzu ettiklerini belirtti. Yıldırım, PTT’nin bu yöndeki çalışmalarını önemsediklerini dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise açılışı yapılan ptttrade.com ile e-ticaret işlemlerine yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını kaydeti. İZTO Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’in e-ticaretin geliştirilmesi konusunda en uygun kent olduğunu söyledi. Dünyada son dönemde bir çok teknoloji ve e-ticaret şirketinin gelirlerinin bir çok devleti geride bıraktığına dikkati çeken Özgener, “Onların Ali Babası varsa, bizim de Binali Babamız var” dedi.