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Ekonomi

PttAVM ile Toprak Mahsulleri Ofisi arasında anlaşma: TMO ürünleri yurt dışına da satılacak

Türk çiftçisinin ürünlerini doğrudan vatandaşa ulaştıran yerli e-ticaret platformu PttAVM ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arasında imzalanan protokol kapsamında, TMO ürünleri yurt dışı pazarlarda da satışa sunulacak.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
PttAVM ile Toprak Mahsulleri Ofisi arasında anlaşma: TMO ürünleri yurt dışına da satılacak
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PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türkiye'nin hem teknoloji olarak yeni alanlarda hem de tarım gibi geleneksel sektörlerde gücünü artırması amacıyla şirket olarak her türlü desteği verdiklerini söyledi.

ÇİFTÇİNİN ÜRÜNLERİ DOĞRUDA VATANDAŞA ULAŞTIRILIYOR

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri, TMO, Fiskobirlik ve Çaykur gibi Türk çiftçisinin ürünlerinin satışını yaptıklarını belirten Çevikoğlu, Türk çiftçisinin birçok ürününü doğrudan vatandaşa ulaştırdıklarını bildirdi.

ÇOK SAYIDA ÜRÜNE TALEP YOĞUN

Çevikoğlu,TMO'nun pirinç, nohut, yeşil mercimek, fındık, fındık ezmesi, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir, AOÇ'nin salça, şeftali nektarı, elma suyu, çam balı, çiçek balı, Tarım Kredi Kooperatiflerinin pirinç, salça, fındık, buğday, toz biber, bulgur, şeker, zeytinyağı, barbunya, mercimek, bulgur gibi ürünlerine talebin yoğun olduğunu dile getirdi.

"İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE KARAR VERDİK"

Çevikoğlu, söz konusu şirketlerle yaptıkları işbirliği protokollerini zaman zaman daha da genişleterek yeniledikleri bilgisini vererek, "TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile yaptığımız görüşmede, iki şirket arasındaki işbirliğini daha da geliştirmeye karar verdik. Böylece TMO'nun elindeki ürünlerin, PttAVM üzerinden yurt dışına da satışına başlayacağız. Yurt dışında Türkiye'nin yerli ürünleriyle ilgili olumlu bir algı bulunuyor. İşbirliğimizle yerli üreticilerimiz, hiçbir ek işlem veya maliyetle karşılaşmadan anlaşmalı onlarca ülkeye ihracat yapabilir hale geliyor. Son verilerimize göre, dünyanın bir ucu Kanada'dan Avustralya'ya, ABD'den Norveç'e dünyanın her noktasına ulaşma imkanımız bulunuyor. Yerli üreticilerimiz şunu çok iyi bilmeli, Çin'den sonra dünyada e-ticaret üzerinden satılabilir en fazla ürünü olan ülke Türkiye'dir. Bunu iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

HALKA UYGUN FİYATA SUNULUYOR

Güldal da 2019'dan bu yana PttAVM üzerinden ürünlerinin satışının yapıldığını anımsatarak, TMO olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini halka en uygun fiyatla ulaştırmak için gereken çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Güldal ayrıca, "PttAVM ile de bu amaç doğrultusunda yaptığımız işbirliğimizi genişleterek devam ettiriyoruz. PttAVM Genel Müdürü Çevikoğlu ile yaptığımız görüşmede, TMO ürünlerinin satışların artırılması ve daha geniş kitlelere ulaşması için görüş alışverişinde bulunduk. Bu kapsamda arz fazlası ürünlerimizin PttAVM aracılığıyla yurt dışına satışını gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

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