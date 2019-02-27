PTT’nin yeni Genel Müdürü Aysel Kandemir kimdir? Aysel Kandemir daha önce nerede görevliydi?

PTT yeni Genel Müdürü Aysel Kandemir kimdir? Soruları kamuoyunda merak konusu oldu. Son olarak BTK’da Başkan Yardımcısı olan Aysel Kandemir, 2017 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. İngiltere ve ABD’de Colorado Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Aysel Kandemir kimdir? Aysel Kandemir nereli, kaç yaşında ve kaç çocuk sahibidir? İşte merak edilenler…

PTT YENİ GENEL MÜDÜRÜ AYSEL KANDEMİR KİMDİR?

1970 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi’nde Hukuk alanında yüksek lisansını tamamladı. İngiltere’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Colorado Üniversitesi’nde yüksek lisans programında eğitimler aldı.

AYSEL KANDEMİR HANGİ KURUMLARDA GÖREV ALDI?

İş hayatına PTT Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nda başladı. Türk Telekomünikasyon A.Ş’de uluslararası projelerin yönetiminde görev aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda çeşitli kademelerde görev yaptı. Uluslararası kuruluşlar bünyesinde çok sayıda konferans ve toplantılarda ülkemizi temsil etti. Brüksel’de Avrupa Birliği aday ülke müzakereleri ve komite çalışmalarında görev aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda son olarak Kurum Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1 Ağustos 2017 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. Evli ve iki çocuk annesi olan Aysel KANDEMİR, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.