Purnama: Türkiye'nin başarı hikayemizin bir parçası olmasını istiyoruz

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçiliklerinin ortak ev sahipliğinde, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyonla ASEAN Günü kutlandı.

Birliğin kuruluşunun 57'nci yıl dönümünün kutlandığı resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi ve ASEAN Ankara Komitesi Başkanı Achmad Rizal Purnama, ASEAN Ankara Komitesi Büyükelçileri, milletvekilleri ve diplomatlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, ASEAN bayrağının göndere çekilmesiyle devam etti.

Bakan Yardımcısı Duran, burada yaptığı konuşmada, ASEAN ülkelerinin 50 yılı aşkın süredir bölgesinde barış ve istikrara katkı sağladığını belirtti.

Duran, Türkiye'nin, birliğin Asya Pasifik ve Hint Okyanusu bölgesinde üstlendiği merkezi rolü desteklediğini vurguladı.

2024'ün Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı'nın 7'nci yılı olduğuna işaret eden Duran, işbirliğini güçlendirmeyi istediklerini kaydetti.

Duran, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 26 Temmuz'da düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katıldığını anımsatarak, burada Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle ortaklık ilişkilerini geliştirme vizyonunu dile getirdiğini aktardı.

Vizyonunun barış ve kalkınmayı güçlendirecek karşılıklı yarar temelinde işbirliğine dayandığını anlatan Duran, Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi ve ASEAN'ın bölgedeki hedefleri temelinde ortak çalışma yürütmeye hazır olduğunu söyledi.

Duran, Türkiye'nin son yıllarda ASEAN üyesi ülkelerle yüksek düzeyli diyalog ve işbirliği mekanizmalarının yanı sıra çeşitli alanlardaki ortaklıklarla ilişkileri karşılıklı güçlendirdiğini kaydederek, Türkiye'nin ASEAN ülkelerindeki büyükelçiliklerinin ve ilgili kurumların etkin şekilde çalıştığını vurguladı.

Ticaret, yatırım ve inovasyon alanlarının geliştirilmesine ikili ve bölgesel düzeyde öncelik verildiğini vurgulayan Duran, iş dernekleri ve eğitim kurumları arasında daha dinamik etkileşimi desteklediklerini söyledi.

Duran, ASEAN Günü'nün "çeşitlilik içinde birliği" temsil ettiğine dikkati çekerek, ASEAN'ın daha kapsayıcı dünya düzeni oluşturulmasında önemli role sahip olduğunu ve bunu desteklediklerini belirtti.

Türkiye'nin nihai hedefinin ASEAN ile tam diyalog ortaklığı kurmak olduğunu söyleyen Duran, bunun Türkiye'nin ASEAN ile daha kapsayıcı diyalog ve işbirliği kurmasını sağlayacağını kaydetti.

Duran, bu ülkelerle daha aktif, direkt ve sonuç odaklı etkileşimi sürdürmek istediklerini ifade etti.

- İKİLİ İŞBİRLİĞİ VURGUSU



Büyükelçi Purnama, ASEAN'ın bölgelerinde gerçekleşen "en iyi şey" olduğunu ve birliğin 50 yılı aşkın süredir barış, istikrar ve refahın güvencesi olarak Hint Pasifik'te yerini sağlamlaştırdığını söyledi.

ASEAN'ın ekonomik olarak gelişime açık olduğundan bahseden Purnama, "2030'da dünyanın en büyük 4'üncü ekonomisi olacağız." dedi.

Purnama, bu yılki kutlamanın temasının "bağlantılı ve dirençli toplum" olduğunu ve bunun ASEAN'ı geleceğin bölgesi yapma umudunu temsil ettiğini belirtti.

"Türkiye'nin başarı hikayemizin bir parçası olmasını istiyoruz." diyen Purnama, taraflar arasındaki dostluk ve işbirliği anlaşması ile sektörel diyalog ortaklığına dikkati çekti.

Purnama, Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle ticaret hacminin iki kattan fazla arttığına işaret ederek, daha güçlü ortaklık kurulmasını istediğini dile getirdi.

Türkiye'nin, ASEAN için Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına açılan bir kapı olabileceğini belirten Purnama, Hint Pasifik bölgesindeki konumlarının, Türkiye için yeni ticari fırsatlar sunabileceği söyledi.

Purnama, küresel çapta yaşanan siyasi sorunlara dikkati çekerek, ASEAN-Türkiye ortaklığının daha iyi bir dünya düzeni oluşturulmasına katkıda bulunabileceğini vurguladı.