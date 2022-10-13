Putin niyetini açıkladı: Merkezi Türkiye'de kurabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.

İki lider görüşme öncesi kısa birer açıklama yaptı.

PUTİN: GAZ TEDARİKİNDE TÜRKİYE AB İÇİN EN ÖNEMLİ GÜZERGAH

Doğalgaz tedarikinde Türkiye'nin en güvenli güzergah haline geldiğini belirten Putin şunları söyledi:

'Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı. TürkAkımı'nı patlatmayı planlıyorlardı biz bu terör eylemini önledik. Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariki tam akışla devam ediyor. Doğalgaz fiyatları şu anda zirvede. Türkiye'de bir merkez önerisinde gaz fiyatları siyasi imalar olmadan belirlenebilir.'